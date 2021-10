Eriksson kan slå 21 år gammalt rekord: "Om det inte håller oss ur bottenstriden är det förgäves"

När Mjällby tog emot Djurgården på hemmaplan den 15 augusti gjorde Nicklas Bärkroth ett mål strax före paus. Det är det senaste bollen som har gått förbi Mjällbys målvakt Carljohan Eriksson. Efter det har de hållit nollan i åtta raka matcher, trots att motståndet bland annat har varit Malmö FF, Elfsborg, och Djurgården på bortaplan.

2000 slog Håkan Svensson rekord i hållen nolla under längst tid, på hela 808 minuter. Nu är Eriksson knappt en halvlek från att slå rekordet på nytt.



- Jag försöker att inte tänka på det. Kommer det så kommer det, och då är det en jäkligt kul grej. Men just nu är det inte mycket mer än så. Släpper vi in ett mål, så släpper vi in ett mål. Råkar det bli så att vi når det kan vi vara extremt stolta, men om det inte hjälper oss att hålla oss ur bottenstriden är det förgäves egentligen, säger Eriksson.

Eriksson tycker det är svårt att sätta fingret på vad som gett Mjällby sin formtopp. Men han poängterar att de hållna nollorna inte beror bara på honom, utan det är en laginsats. Han och mittbackarna har hittat till ett väldigt bra samspel.



- Jag kan inte göra allt och mittbackarna kan ju inte göra allt heller, bägge behöver varandra. Jag tror en del i det är att vi har hamnat i rätt läge. De chanserna vi släpper till just nu är ju chanser som jag är bekväm med och där mina kvalitéer kommer fram på bästa sätt, menar han.

Nu är fokus på att hålla sig kvar i allsvenskan nästa säsong, genom att hålla upp samma nivån som de haft senaste månaderna.

- Vi har inte kniven mot strupen för tillfället, men vi vet själva hur lätt det är att trilla tillbaka ner om vi släpper taget nu eller börjar ta det för lugnt. Så det är otroligt viktiga matcher vi har kvar här nu. Det går inte att något för givet när man är i det här läget.

Efter säsongen kan tankarna istället riktas mot framtiden. Eriksson har stora drömmar i sin karriär, drömmar som har varit med sedan han var liten.

- Det är de som driver en framåt i fotbollen, de drömmarna vill man ju jaga varje dag. Men för mig har det alltid funkat och ta en dag i taget, och det är lite där vi är just nu också. Sättet att säkra en bra framtid är ju att göra det bra resten av säsongen.

Vilken liga är drömmen att spela i?

- Premier League har alltid varit den ligan jag följt mest. Det var flertalet söndagar när man låg i soffan och kollade fotboll åtta timmar i sträck ungefär. Men framförallt så är det ju Champions League för min del, som väcker stora känslor och rysningar av att tänka på och höra låten spelas inför matchen. Så det är en av de stora drömmarna fortfarande.