Eriksson med goda derbyminnen: "Någonting vi vill göra om"

I senaste derbyt mellan Djurgården och Hammarby var det Djurgården som tog samtliga tre poäng efter att Gustav Wikheim avgjorde en match som slutade 1-0. När Magnus Eriksson minns tillbaka på den matchen minns han framför allt ett bra försvarsspel från de blårandiga.

- Det generella var ju att det var en väldigt bra försvarsinsats av oss, allihop. Vi lägger ner kropp, själ och hjärta i 90 minuter och lyckas ta tre poäng. Det var inte den mest bländade av matcher vi spelat men vi gör det vi ska och tar tre poäng och det var väldigt starkt.

Djurgården har efter ett par år med tyngre resultat mot Hammarby, nu inte förlorat i allsvenskan mot stadsrivalen på de fyra senaste mötena. Magnus Eriksson hymlar inte om att spelarna har haft full koll på derbystatistiken.

ANNONS

- Det är klart att vi har varit väl medvetna om vårt facit i derbyna, det är ingen hemlighet. Det finns ingen i den där truppen som inte vill vinna en derbymatch mer än någonting annat så det gnager på oss lika mycket som det har gnagigt på våra supportrar.

Magnus Eriksson minns sedan tillbaka till derbyt som Djurgården vann mot Hammarby förra året med 4-1.

- Jag kommer ihåg att Ludwigson gör 1-0 ganska tidigt, då tror jag många tänkte: "Here we go again" men det var någonting i den matchen där vi började känna att vi är ett bättre lag än så. Sen gör vi tre mål på tio minuter eller någonting sådant där. Sedan sätter vi dit 4-1 i andra halvlek. Det var ett fint minne och någonting vi vill göra om såklart.

Idag, söndag får Djurgården chans att göra om det och självförtroendet verkar vara på topp hos de blårandiga.

ANNONS

- Vi går in med ett bra självförtroende imorgon med stor respekt för motståndaren, det är ett bra fotbollslag vi kommer ställs mot imorgon, säger Magnus Eriksson.