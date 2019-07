Eskelinen uppges missa Bajen-matchen efter flyttryktena

I kväll tar Gif Sundsvall emot Hammarby på NP3 Arena. Men då kommer tränaren Joel Cedergren att tvingas tänka om kring målvaktspositionen, uppger Sundsvalls Tidning. Enligt tidningen kommer inte 22-åringen att komma till spel mot sin gamla klubb och ST skriver att Lloyd Saxton väntas ta plats mellan stolparna.

Varför Eskelinen saknas är ännu okänt, men målvakten har ryktats vara nära att skriva på för danska Århus. För ett par dagar sedan berättade ”Giffarnas” sportchef Urban Hagblom att Eskelinen kan vara på väg bort.

- Vi har kommit närmare, så är det. Men inget har kommit i mål än och ingen affär är klar, sa Hagblom till ST.

Mötet mellan Sundsvall och Hammarby börjar klockan 19.00 under måndagskvällen och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.