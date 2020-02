ESPN: Dansk målvakt klar för Hammarby

Klockan 14.00 under måndagen kommer målvakten Johan Wiland, som de senaste åren haft axelproblem, lämna besked angående sin karriär. Det meddelar Hammarby i ett pressmeddelande.

39-åringen ser ut att berätta att han väljer att lägga handskarna på hyllan. Det eftersom ESPN-journalisten Jeff Carlisle uppger att den danske målvakten David Ousted skrivit på för Bajen.

Under sitt läger i Portugal valde Hammarby att plocka in Ousted i träning. Då sa sportchefen Jesper Jansson följande om 35-åringen till klubbens hemsida:

- Tillfället dök upp att ta hit David, och vi gör det för att lära känna honom som person och se hur han går ihop med spelargruppen. Vi behöver hålla vissa alternativ öppna i väntan på att Johan Wiland kan ge slutgiltigt besked. David är en väldigt bra och etablerad keeper, och vi har bra koll på hans kvaliteter. Därför kan man inte kalla det för ett provspel, utan som ett tillfälle för oss att bekanta oss med honom, och för honom att få en känsla av vilka vi är.

Ousted har inte gjort någon hemlighet av att han gärna vill flytta till Hammarby.

- Jag tycker att Hammarby är en jättebra klubb, men just nu handlar det om att ägna tiden åt att lära känna varandra under de kommande dagarna och sedan får vi se vad som händer, sa han till Fotbollskanalen under sitt besök i Portugal.

Hur skulle du beskriva dig själv som målvakt?

- Jag är en målvakt som tycker om att kommunicera och kontrollera defensiven, så att alla är där de behöver vara. Jag tycker också att jag är en målvakt som kan göra räddningarna som vinner matcher och förhoppningsvis kan jag få göra det.

Ousted tillhörde senast Chicago Fire i MLS. Inför förra säsongen anslöt han dit från D.C. United, där han gjorde en säsong efter fyra och en halv säsong i Vancouver.

Tidigare har han också representerat danska klubbar som Bröndby, Sönderjyske och Randers.