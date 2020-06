Ex-allsvenske profilens förvandling - McDonald blev till ”Burger King”

Kommer ni ihåg Jonathan McDonald? Forwarden spelade för Kalmar FF under 2012 och 2013, men utan att göra några större avtryck. Efter sex mål på 62 matcher i den rödvita dressen återvände McDonald till sitt hemland Costa Rica.

Just nu spelar 32-åringen i LD Alajuelense och i dagarna har han uppmärksammats för att ha stått för en speciell tröjkupp.

När Alajuelense mötte Saprissa i söndags spelade nämligen McDonald med namnet till en annan snabbmatskedja på ryggen, nämligen ”Burger King”.

Enligt footyheadlines.com är det en reklamdeal som ligger bakom förändringen på McDonalds tröja. Burger King är sponsor till Alajuelense.

No clássico Alajuelense x Saprissa, na Costa Rica, o jogador Jonathan McDonald entrou em campo com o nome um pouco diferente na camisa.



No lugar do seu sobrenome, que remete ao McDonald’s, ele ostentou “Burger King”. 🤔



Uma ação de marketing que deu o que falar no país. 🇨🇷 🍔 pic.twitter.com/s5m19ubF0s