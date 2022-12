Exkluderingsstrategin fortsätter 2023 - trots oroande ökning: "Viktigt att vi markerar"

Inför säsongen 2022 skrotades den kritiserade villkorstrappan, som i stora drag innebar kollektiv bestraffning för klubbarna vid brott på arenorna i allsvenskan och superettan. Den ersattes av exkluderingsstrategin.

Nu har Polisen, Svenska Fotbollförbundet och Svensk elitfotboll (sef) i ett gemensamt uttalande analyserat året som gått och kommit fram till slutsatsen att den nya exkluderingsstrategin har fungerat väl.

- Alla parter är överens om att den gemensamma strategin med exkludering av personer som begår lagbrott i samband med elitfotbollsevenemang har fungerat väl. Samtidigt kan man konstatera att årets säsong hade en stökig inledning men där vi upplevde att det blev något bättre mot slutet, säger Per Engström, sektionschef vid Nationella operativa avdelningen (Noa).

ANNONS

Exkluderingsstrategin går ut på att identifiera individer som begår lagbrott och sedan porta dem från arenorna. Under 2022 har Polisen och klubbarna utfärdat runt 200 tillträdesförbud eller arrangörsavstäning, skriver man i uttalandet.

Ytterligare cirka 100 tillrädesförbud utreds av polisen för tillfället.

- Vi vill ha en trygg och säker fotboll för alla deltagare och som arrangör handlar det om att ta ansvar för detta. Vi arbetar aktivt för att identifiera de individer som använder våld, kastar in föremål på spelplanen eller på annat sätt stör ordningen, säger Per Eliasson, ansvarig för säkerhetsfrågor på Sef.

Inför säsongen 2023 kommer Polisen, tillsammans med SvFF och Sef, att starta flera projekt bland annat inom kameraövervakning. Detta för att ge fler verktyg till att kunna identifiera individer som begår lagbrott.

ANNONS

- Inför uppstarten och i det fortsatta arbetet för trygg och säker fotboll är det viktigt att vi tillsammans markerar mot våld, hot och ordningsstörningar, säger SvFF:s säkerhetschef Martin Fredman.

När det gäller säsongen 2022 har en "tydlig ökning" av pyroteknik samt inkastade föremål på planerna noterats. Under året kastades över 300 föremål in in på plan under pågående match, vilket går att jämföra med motsvarande siffra 2021 som då var 100 föremål.

"Under inledningen på säsongen så inrapporterades även ett ökande antal personer som skadats av pyroteknik och explosiva föremål exempelvis brännskador, inhalerat rök eller hörselskador", står det i uttalandet.

Polisen, SvFF och Sef beskriver en positiv utveckling rörande ordningsläget i superettan. I allsvenskan och svenska cupen stabiliserade sig ordningsläget under andra halvan av säsongen efter en "negativ utveckling" under våren och sommaren 2022.