Experten: "Larsson kommer bli viktig när allt avgörs"

Den svenske landslagsmittfältaren Sebastian Larsson blev i dag presenterad som det senaste tillskottet på AIK:s mittfält. Han lämnar därmed Championship-laget Hull City för ett kontrakt över säsongen 2020 med AIK och spel i allsvenskan.

C Mores expert Erik Edman ser värvningen som ett tecken på att AIK går för guld.

- Det är en riktig maktdemonstration av AIK. Malmö hämtade hem Anders Christiansen och är visserligen långt efter, men det säger mycket om vad AIK vill med den här säsongen. Nu är det bara guld som gäller och det visar man när man plockar hem den typen av spelare, så det är inget snack vad man går för nu, säger C Mores expert Erik Edman.

Vad är det för spelare som AIK hämtar in?

- Jag tycker att han precis som Kim (Källström) ett superproffs kring allt vad gäller förbedelser och den typen av bitar, så han är en ledare på det sättet. Han snackar väl inte skitmycket, men han leder genom sitt sätt att vara på planen. Dessutom är han multifunktionell, då han kan användas på flera olika positioner i Rikards (Norling) system. Han är löpstark som wingback, men kan även vara defensiv mittfältare som i landslaget och även offensiv mittfältare genom att löpa in i boxen. Han är även bra på frisparkar, men även i ytterzoner och vid hörnor. Han har en väldigt fin fot som man också kan använda sig mycket av, säger Edman.

Hur tror du att han kommer att fogas in i AIK:s startelva?

- Vi får se lite var man ska sätta in honom. Vi har Kristoffer Olsson och Adu (Enoch Kofi) som varit jättebra. Om Adu är mer defensiv, så kan jag tänka mig att Sebastian och Olsson är lite mer offensiva. Även om Saletros (Anton) hade ett par fina matcher där han löpte i djupled, så är det lite sådana bitar som AIK saknat sedan Blomberg (Johan) stack. Den typen av ingredienser har också Sebastian i verktygslådan genom att dra iväg i djupled och ta sig in i straffområdet och kunna komma till avslut, säger Edman.

Edman tror däremot att AIK kan behöva matcha in Larsson långsamt, då han kommer från en lång säsong med Hull i Championship och dessutom spelar VM i Ryssland.

- Jag tror att man måste vara lite försiktig med honom. Han kommer från en lång säsong med Hull och sedan rätt in i ett VM-slutspel. Om det sedan går bra för Sverige, så är han igång en och en halv månad till utöver den befintliga säsongen. Då gäller det för AIK att vara smarta och inte matcha sönder honom i början. Det kommer att slita på honom, så det gäller att ha en dialog med honom, men även övriga i laget kring hur man ska matcha honom, då det kommer väldigt tätt med matcher även efter VM. När man kommer som ny spelare är man ofta hungrig och sugen och dippen kommer i stället ofta efter ett tag. Ibland kan han även behöva vara inhoppare, i varje fall i den inledande perioden, fortsätter han.

Vad kan Larsson bidra med utifrån sin erfarenhet från Europa?

- Jag tror bara att han ska göra sin grej. Det är en så pass stor och organiserad klubb med alltifrån Wesström (Björn) till Rikard (Norling) och övriga i staben. Han ska bara spela fotboll, träna varje dag och sedan kommer givetvis situationer, där han kan dela med sig av sina erfarenheter, men först och främst handlar det om att leda på hans sätt att vara både på träningar och i matcher. Det är kanske lätt att man vill hjälpa till för mycket och han ska ju egentligen bara göra sin grej och vara en viktig spelare för AIK hela hösten. När det kommer till Europa-spel och de där bitarna, så är han gjord för det. Han har ingen nervositet när det bränner till, så han kommer att vara extra viktig när det kommer till Europa-kvalet och de avgörande matcherna när guldet ska avgöras.

Efter en sådan här värvning - vad händer om det inte blir SM-guld?

- Det är en missräkning om det inte blir guld. Man ska också komma ihåg att även om de senaste stora affärerna med till exempel Alexander Isak, så finns det en kostnadsmassa, den dagliga driften, som är väldigt dyr med tanke på spelarna i truppen. Nu behöver man vinna guld, så är det och helst även komma ut i Europa League redan i höst för att även känna ekonomiskt att man är på rätt väg. De där pengarna tar slut ganska snabbt också om man börjar bränna dem. Vi hade Göteborg som hade 100 miljoner under 1990-talet och egentligen var på samma nivå som Malmö FF då, men det gick ganska fort för dem att tappa det efter ett par risiga allsvenska säsonger. Även om man har pengar i dag, så kan det även ta slut ganska snabbt, säger Edman.