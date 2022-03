Experten lovordar Djurgårdens värvning av Haksabanovic: "Han är i topp fem-procenten"

I tisdags stod det klart att Sead Haksabanovic, 22, återvänder till allsvenskan för spel med Djurgårdens IF. Efter Rysslands invasion av Ukraina tilläts utländska spelare i den ryska liga att pausa sina kontrakt till och med den 30 juni i år av Fifa och tillbringa tiden tills dess hos någon annan klubb.

Haksabanovic lämnade IFK Norrköping under sommaren 2021 för ryska Rubin Kazan i en övergång som uppgavs kosta den ryska klubben mellan 50 och 60 miljoner kronor. Under sin tid i Rubin noterades han för ett mål och fyra assist på 23 framträdanden, och dessförinnan, i Norrköping, noterades han för 21 mål och 25 assist på 76 framträdanden.

Nu väntar alltså spel hos fjolårstrean Djurgården i Stockholm de kommande tre månaderna - och det är inte vem som helst blåränderna förstärkt truppen med, menar Fotbollslabbets Ola Lidmark Eriksson.

- Om vi pratar offensiv spets har han varit en av allsvenskans farligaste offensiva spelare tidigare. Det är ingen tvekan om det. Där han verkligen sticker ut är att han har både dribblingsförmåga, där han är bland de bästa i allsvenskan, och sedan ovanpå det passningsförmågan - där han också är bland de bästa i allsvenskan, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Haksabanovic har otroligt många passningar som leder till assister eller målchanser. Att ha den kombinationen är unikt. De flesta har antingen det ena eller det andra, typ Hosam Aiesh som är en typisk dribbler eller Sebastian Larsson som har är en utpräglad passningsspelare. Men Haksabanovic har både och det är det som är så imponerande.

*Spiderdiagramet är baserat på senaste säsongen Haksabanovic spelade i allsvenskan, 2021.

För att tydliggöra hur mycket Haksabanovic faktiskt utmärker sig i områdena dribblingar och passningsspel har Lidmark Eriksson skapat en graf. Den visar att 22-åringen placerar sig inom topp fem-procenten sett till antal lyckade dribblingar per 90 minuter och expected assist (xA) per 90 minuter. Det sistnämnda, expected assist, är en mätenhet över hur hög kvalité en spelares framspelningar håller.

Om spelaren, exempelvis, har ett expected assist (xA) på 1.0 per 90 minuter är dennes framspelningar så pass bra att denne statistiskt sett skapat chanser som bör resulterat i en assist per match (90 minuter). Sedan kanske inte spelaren har en assist per 90 minuter i genomsnitt, men då har det snarare med att göra att dennes medspelare inte förvaltat chanserna som spelaren skapat.

Ytterligare en sak som sticker ut i Haksabanovics spiderdiagram är att han ligger över det allsvenska genomsnittet vad gäller huvudspel. Med tanke på spelarens längd (174cm) och position (vänsterytter) är det någonting som Lidmark Eriksson fastnat för.

- Det är jätteintressant. Antagligen har han bra tajming, kommer rätt, står rätt på inlägg och dylikt. Det är något som är värt att lyfta fram på grund av att han inte är så lång. Just på denna spidern, som baseras på senaste säsongen han var i allsvenskan, ligger han över det allsvenskan snittet i huvudspel - och tittar man på tidigare säsonger i allsvenskan ligger han bra till där med om man jämför med liknande spelare eller spelare på samma position, typ Aiesh.

På temat allsvenskan genomsnitt visar spiderdiagramet att 22-åringen ligger under genomsnittet vad gäller försvarsspel och närkamper. På rak arm kan det tänkas vara ett problem i ett lag som Djurgården, där mycket fokus ligger på hög, intensiv press och ett kollektivt försvar. Men Lidmark Eriksson tror inte att vare sig Djurgården eller klubbens supportrar behöver oroa sig för det.

- Jag tror inte det är något problem. För det man kanske inte ser i försvarsspelet på spidern är att hur pass bra han jobbar i defensiven, hur mycket ytor han täcker eller hur många bollar han vinner generellt. Där ligger han faktiskt ganska bra till. Så det är inte någon fara för Djurgårdens del, säger han och fortsätter:

- Det är ju inte hans styrka, men å andra sidan det kanske inte heller ska vara det som ytter. Givet vilken otrolig spets han har i offensiven så hade det dessutom nog varit värt att offra lite i defensiven, om så hade varit fallet.

Finns det någon del med Haksabanovics spel som han bör utveckla eller där det finns någon svaghet?

- Förra säsongen gjorde han inte ett enda mål från distans, men tog samtidigt flera avslut från distans. Det kan få en att haja till på ifall han kanske tar distansavslut från knepiga lägen. När man tittar närmre på hans skottkarta är det också så att han tar en del "tveksamma" avslut. Så, ifall man ska diskutera något som en svaghet så är det möjligen det. Att han kanske tar lite knepiga avslut från distans ibland i stället för att passa. Beslutsfattandet. Men det är någonting som brukar komma med åldern också.

Grön prick = skott på mål

Röd prick = skott utanför mål

Om man kollar generellt, sett till hans statistik, hur bra värvning är detta av Djurgården med allsvenska mått mätt?

- Det är en fantastisk värvning, helt enkelt. Man kan ju diskutera det vanliga: Ska man ta in en spelare för en halvsäsong eller tre månader - vad ger det? Men givet hur bra han är tycker jag absolut att man ska göra det.

Haksabanovic anslöt till Djurgården under fredagen men är ännu inte spelklar, och kommer inte delta i svenska cupen-semin mot Malmö FF på söndag.