Experten om Blåvitts NFT-satsning: "Ska nog inte hoppas att tjäna på det"

Idrottsklubbar världen över har i allt större utsträckning gett sig in i NFT (non-fungiable tokens). Som första klubb i Sverige har IFK Göteborg börjat sälja NFT, i samarbete med deras sponsor merinfo.se och marknadsplatsen Atlanten.

- Det är ju en av våra nya huvudsponsorer, merinfo.se, som är ägare av Atlanten, som kom till oss och frågade om vi var intresserade och trodde att det fanns en väldig potential. Det finns en potential i det, det tror väl alla, sedan hur stor den är och på vilken nivå är ju svårt att säga men man blev ju lite nyfiken, berättar IFK:s kommersiella chef Magnus Eriksson.

Supportrar kan köpa digitala samlarkort. Först ut att avbildas är herrlagets Marcus Berg och Amir Al-Ammari och damlagets Isabella Svanström. Äger man en NFT får man visa förmåner med koppling till klubben.

- Det kan man ju egentligen göra man vill med, men det vi valt att göra är att man får förmåner lite likt årskortsinnehavare. Så äger du den här NFT:en så får du rabatt hos några av våra partners, beroende på vilken nivå det är på ditt kort får du rabatt i shopen och i framtiden skulle man kunna göra speciella event, som en NFT-dag eller vad du vill egentligen, med ett stort värde för någon som gillar IFK, till en billig peng för oss, säger Eriksson.

Totte Löfström är expert på bitcoin och krypto, samt grundare och före detta vd för Trijo. Han förklarar NFT som följer:

- Egentligen kan man säga att NFT:er är, i detta fall är det en form av digitalt samlarkort. Hela tanken är att, historiskt sätt har man inte kunnat förvara saker digitalt utan att det är möjligt att kopiera, men genom att lägga det på en blockkedja och använda sig av andra typer av kryptovalutors teknik kan man skapa till exempel ett konstverk eller ett samlarkort som är unikt. Det är det som är grundtanken.

Samlarkorten som IFK Göteborg säljer går att se på Atalantens hemsida. Skillnaden i att faktiskt köpa det handlar till stor del om ägandet och den potentiella chansen att kunna sälja det vidare. Löfström tror dock inte att Blåvitts NFT:er ska ses som en investering.

- Sannolikheten för att det de nu säljer går att köpa som en investering och att de ska gå att tjäna pengar på det i slutändan, den är nog väldigt liten chans, så det borde man nog hålla sig borta ifrån. Men är man supporter och känner att: "Jag vill supporta finansiellt och jag vill stödja det som IFK Göteborg gör", så fine men man ska nog inte hoppas på att tjäna några pengar på det.

Eriksson menar att lockelsen med deras NFT:er inte är den eventuella vinsten vid försäljning, utan det är en spännande ny kanal, som ger förmåner och som kan attrahera vissa supportrar.

- Om vi säljer tio tavlor av Marcus Berg så är det ingen som förväntar sig att tjäna pengar på det. Det här är ju ett annat format, digitalt format, men exakt samma sak, så då kan vi inte sälja någonting om man förväntar sig att tjäna pengar på det, men det är inget löfte vi ger. Det vi säger är att om du köper den här NFT:en så får du 20 procents rabatt i shopen, så då har du ju alltid det värdet kvar.

- Vi är intresserade av att ha en till kanal där vi kan attrahera andra till IFK Göteborgs varumärke, som kanske inte är intresserade av en matchtröja, men gillar Blåvitt och tycker NFT är spännande, säger Eriksson.

Initiativet har mötts av viss kritik, inte minst på sociala medier. Experten Löfström tror att det beror på det rykte som NFT och krypto till stor del har.

- Dels så har ju hela kryptobranschen, i många fall förtjänt och i vissa fall oförtjänt, ryktet om sig att vara bedrägerier och bara folk som trycker upp egna kryptovalutor för att tjäna pengar. När man kommer till just NFT så är det väl i någon mån ännu mer så. Just för att en NFT är unik, så om du ska sälja den så måste du hitta en köpare som vill köpa just den specifika NFT:en som du har. Jämför du det med till exempel bitcoin så är det som en hundralapp, den är utbytbar mot vilken annan hundralapp som helst. Det kan jämföras lite med att du har just ett samlarkort och så lägger du ut det på Tradera och hoppas att du ska få det sålt, menar Löfström.