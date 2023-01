Experten om MFF:s sportchefsbyte: "Det är ett misslyckande"

Andreas Georgson tvingas lämna sin roll som sportchef och blir i stället teknisk chef i Malmö FF. En förändring som sker bara ett år efter att han tillträtt posten, men också efter ett år av sportsliga misslyckande och svaga rekryteringar både på tränar- samt spelarsidan.

Viktor Elm, allsvensk expert på Fotbollskanalen, menar att MFF:s beslut talar sitt tydliga språk.

- Det tyder på att MFF inte har varit nöjda med de sportsliga resultaten under 2022, men också att Georgson besitter kunskap som man inte vill göra sig av med och därför får han en viktig roll ändå. Klubben insåg att de inte prickade rätt med honom på rätt plats. De ångrade sig (kring sportchefsjobbet, reds. anm) men tycker ändå att han har en stor betydelse för MFF, säger Elm.

- Det är ett misslyckande. Georgsons kunskaper och förmågor passade bättre på andra ställen och det tror jag att man har insett efter utvärderingen som gjorts. Att han inte var så pass bra i sportchefsrollen som man hade hoppats.

Hur tror du att hans misslyckade sejour som interimtränare påverkade hans ställning i klubben, både gentemot ledningen och spelartruppen?

- Det kan ha blivit en trovärdighetsfråga, det kan jag tänka mig. Är kunskapen han besitter tillräcklig? Tror spelarna på honom? Det vet jag inte. Det hör till utvärderingen. Jag tror inte att det är anledningen till att det blev som det blev, men jag tror att det är en del av det.

Om du ska försöka sätta dig in i Georgsons skor. Hur landar ett sådant här beslut när man samtidigt ska jobba kvar i klubben?

- Jag tror att det är en jättestor besvikelse initialt, det hade jag känt i alla fall. Men efter ett tag tror jag att Georgson kommer känna att han är större än så, och han fåt nu som sagt en kanske ännu viktigare roll som dessutom kommer att passa honom bättre. Det tror jag gör att han kommer komma snabbt förbi besvikelsen.

Viktor Elm menar vidare att det är en "spännande helhetslösning" med Andreas Georgson som teknisk chef och Daniel Andersson som sportchef.

- Daniel och Rydström (Henrik, ny chefstränare) känner varandra bra och kommer fungera bra ihop, det kan spela in lite. Det kommer att bli bra. Jag tror är Daniel är lite mer "hands on" och vet hur han ska gripa in när det behövs jämfört med Georgson, säger Elm och fortsätter:

- I det långa perspektivet får MFF en spännande helhetslösning. I Malmö handlar allt om nästa match och nästa SM-guld man kan vinna. Och även om det ska fortsätta att vara så tror jag det är nyttigt med någon, en teknisk chef, som fokuserar extra mycket på det långa perspektivet.

I en intervju med Fotbollskanalen menar Andreas Georgson själv på att han inte känner sig överkörd av MFF.