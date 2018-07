Experten om ÖFK:s tunga tapp: "Som det är nu är de ett mittenlag"

Östersund gjorde stor succé i fjol då man vann svenska cupen, kvalade in till Europa League och lyckades ta sig vidare från gruppen. Sedan årets allsvenska säsong startat har det dock gått tyngre för ÖFK, och för en månad sedan stod det klart att Graham Potter, som tränat klubben sedan 2011, lämnar för walesiska Swansea.

Sedan dess har ÖFK dessutom sålt Sotirios Papagiannopoulos till FC Köpenhamn och bekräftat att man är överens med Watford om en övergång för Ken Sema, där endast läkarundersökningen återstår. Därtill har det ryktats en hel del om Saman Ghoddos och att han kan lämna ÖFK i sommar.



- Det är klart att allt det här kommer påverka dem. De kommer inte ha samma spets som de har haft tidigare. Även om man skulle göra ett allvarligt försök att förstärka på samma nivå skulle man aldrig klara av det, säger C Mores expert Jon Persson.

- Man kan just nu kalla dem för ett mittenlag när man tittar på tabellen, och det är ungefär det jag tror att man kan förvänta sig av Östersund under hösten. Dessutom ska det in en ny tränare som ska sätta sin prägel. Man trodde att det skulle bli ett toppår, men man hade också vetskapen om att det här kunde hända, så tror jag ändå att man kan se det här som ett bra år för dem. Det är ändå Östersund, som vi har haussat förväntningarna på eftersom de har varit så pass bra. Jag tror att vi kan förävnta oss ett lite ojämnt Östersund under hösten, ett mittenlag.

Om även Ghoddos skulle försvinna, vilket av alla tapp tror du är tyngst för klubben?

- Jag tror ändå att Potter är tyngst att tappa. Det är han som har varit chefen som har regisserat hela den här framgångssagan. Spelare kommer och går, och man kan också fråga sig hur bra Sema och Ghoddos var innan Potter fick tag i dem. Den utvecklingen hade de kanske kunnat ha på andra ställen också, det får vi aldrig veta. Men jag tror att hans ledarskap nog väger ännu tyngre, även om det är toppspelare som de tappar.

Östersund ligger just nu sjua i den allsvenska tabellen efter elva omgångar.

Hur ser du på ÖFK:s framtid?

- Man kan bara bedöma dem från situationen som den ser ut nu, och som det ser ut nu har de inte den spets man hade inför säsongen. Om vi antar att Ghoddos försvinner så är det tre jättetapp i spelartruppen, och dessutom ska de in med en relativt oprövad tränare som ska sätta sin prägel på det här. Jag tror inte vi kan ha förväntningar på att Östersund ska vara det vi trodde att de skulle vara inför säsongen. Jag tror att man har tappat lite för mycket.

Östersund startar om allsvenskan genom att möta Hammarby på Tele2 Arena på måndag.