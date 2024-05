Experten: Yalcouyés statistik "krossar" Lucas Bergvalls

Djurgården har sålt sitt underbarn Lucas Bergvall, 18, till Tottenham. Enligt uppgifter ligger prislappen på drygt 110 miljoner kronor i garanterad summa, ett belopp som kan stiga till runt 220 miljoner kronor via bonusar.

En annan allsvensk guldklimp som har gjort storartad entré i år är Malick Yalcouyé.

Med all rätt har IFK Göteborg-mittfältaren hyllats för sina insatser hittills under säsongen och enligt rapporter i olika medier följs den 18-årige ivorianen redan av stora klubbar i Europa. Exempelvis Ajax, PSV och Gent.

Playmaker AI:s Ola Lidmark Eriksson har tittat närmare på både Yalcouyé och Bergvalls underliggande statistik från de första åtta omgångarna i allsvenskan. Där visar det sig att den förstnämnde är tämligen överlägsen.

- Yalcouyé känns som en blivande monsterexport, säger Lidmark Eriksson till Fotbollskanalen.

Experten har ställt de båda nämnda 18-åringarna mot varandra.

- Nu är inte Bergvall och Yalcouyé samma spelartyp, men jag tycker ändå att det är en rolig jämförelse att göra eftersom de är jämngamla och uppsnackade. Även om man egentligen borde titta mer positionsbaserat…

- Men kollar man generellt så är det tydligt att Yalcouyé har varit ruskigt bra. Bergvall var också ruskigt bra i cupen, men har inte flugit med Djurgården i allsvenskan. Man kan se i statistiken att Yalcouyé har varit ruggig där. Det är två bra spelare som båda ligger långt över snittet i allsvenskan.

Och det är bara att titta på "spidern": Det är en hel del som sticker ut med Yalcouyé.

- Det är så mycket! Han är otroligt bra på att vinna boll och driva boll, vilket är sådana parametrar man tittar mycket på utomlands. Han saknar lite i passningsspelet, det progressiva och chansskapande. Men han har så många andra bra egenskaper, säger Lidmark Eriksson.

- Utländska klubbar kommer att få upp Yalcouyé på sin radar! Många klubbar jobbar datadrivet och letar man med hjälp av filter kommer man att hitta honom. Efter att ha hittat på datan kommer de också inse att det här är en spelare man kan vara riktigt intresserad av.

Baserat på statistiken, hur skulle Yalcouyé stå sig i ligor som den belgiska eller nederländska?

- Bra, skulle jag säga. Det är väl den typen av steg som jag tycker är rimligt. Givet att han är så pass extrem i vissa parametrar och givet hur bra han ser ut just nu. Det finns all anledning att tro att han skulle kunna gå in och spela direkt i både den belgiska och nederländska ligan.

Enligt Expressen "talar mycket" för att Yalcouyé blir IFK Göteborgs största försäljning genom tiderna, vilket skulle innebära en övergångssumma på en bit norr om 50 miljoner kronor.

Lidmark Eriksson hävdar att blåvita supportrar dock har all anledning att hoppas på betydligt mer än så.

Om Bergvall såldes för över 100 miljoner kronor. Vad skulle Yalcouyé kunna gå för?

- Baserat på ålder och statistik kan han absolut säljas för över 100 miljoner. Framför allt om Djurgården kunde få det för Bergvall. Förutsatt att Yalcouyé inte får en jätteformsvacka utan fortsätter prestera som han har gjort går det absolut att argumentera för en summa på över 100 miljoner, avslutar Lidmark Eriksson.

Yalcouyé anslöt till IFK Göteborg från ASEC Mimosas i vintras. Han har kontrakt över 2028.