Extrema siffror i Sirius – usla i första halvlek, superba i andra: ”Man är inte orolig”

IK Sirius byggde upp en stor del av fjolårssuccén med en passningsbetonad fotboll. Det var bara tre lag i hela serien som slog fler passningar enligt WhoScored (IFK Norrköping, Östersund, Malmö FF), och tränaren Kim Bergstrand lyfter fram det som anledningen till att Sirius hade extrema siffror på de olika halvlekarna.

- Spelar man den typen av fotboll som vi gjorde så öppnar andra halvlek upp sig. Har man mycket boll så får motståndarna springa.

Hade bara första halvlek räknats så hade Sirius tre vinster, elva oavgjorda, och 16 förluster (3-11-16). Siffrorna för andra halvlek var 16-8-6. Hade matcherna avslutats efter första halvlek hade Sirius slutat klart sist i tabellen, men bara Malmö FF var bättre än Sirius i de andra halvlekarna. Det fick lag som Elfsborg (två gånger), Djurgården, Häcken, Hammarby, MFF, och IFK Norrköping märka av.

- Det görs ganska mycket mål i slutet av fotbollsmatcher. Så länge man spelar bra och presterar bra så är man inte orolig. Sedan hade vi bra trender i slutet och då tror spelarna att man kan göra mål i slutet. Det ena ger det andra.

Fanns det någon besvikelse på det motsatta, att ni inledde matcher svagare?

- Nej, det är jättebra. Ju senare man gör segermål, ju bättre är det. Att göra mål sent spelar inte så stor roll så länge man inte ligger under.

Det är inte några hårtorkar i halvtidsvilor som en bakomliggande orsak?

- Nej, verkligen inte. Det ägnar vi oss väldigt lite åt i Sirius över huvud taget.

Sirius har också varit starka när de väl har haft ett övertag på motståndarna. I de 113 senaste matcherna som Sirius har haft ledningen så har de gått ifrån med förlust vid endast tre tillfällen, varav två gånger mot Dalkurd 2016. I 110 av 113 matcher har de åtminstone tagit en poäng och inte ramlat ihop.

- Statistiken är ju väldigt stark för de som leder, sannolikheten för att förlora är ju inte stor då. Det var det vi var missnöjda med förra året, att vi hamnade i underläge hela hösten i princip.

- Men det var en unik situation då. Det viktigaste är man ska vara skadefri. Vi hade knappt en elva att ställa på benen så det kommer vi inte göra igen. Inte av den anledningen i alla fall, det skulle bara vara om vi inte är tillräckligt bra.

Skadeläget fortsatte dock även in under cupmatcherna den här våren. Mot Varberg fick de knappt ihop en startelva och hade bara fyra spelare kvar på bänken, alla 21 år eller yngre och utan stor A-lagserfarenhet. Mot Elfsborg i dag saknas ”bara” långtidsskadade trion Daniel Jarl, Karvan Ahmadi, och Elias Andersson, samt Oscar Pehrsson som nästan hann bli spelklar.

- Det kommer att rätta till sig, säger Bergstrand om truppläget.

Sirius har i dag bortamatch mot Elfsborg, en match som börjar 14.00 och som sänds via C More.