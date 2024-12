Falk saknar utbildning för allsvenskt jobb: "Ska gå den"

LÄS MER: Sibila öppnar upp om utbildningsröran: "Kanske naiv"

- Det är jätteskönt. En bra julklapp.

Orden är från Sakarias Mårdh, ordförande i IFK Norrköping. Han gläds åt att Peking lyckats hitta en ny huvudtränare i Martin Falk, senast assisterande tränare i Malmö FF.

- Martin har varit intressant en lång tid och vi har följt honom. Vår sportchef (Magni Fannberg) har också samarbetat med honom tidigare. Vi tycker att han står för ett modernt ledarskap och en modern syn på fotboll, vilket vi tycker är egenskaper som vill ha i IFK Norrköping, säger Mårdh.

Precis som Martin Falk har IFK Norrköping-sportchefen Magni Fannberg ett förflutet i AIK.

För närvarande finns det dock ett hinder för Falk att vara huvudansvarig för IFK Norrköping under längre tid. Han saknar nämligen Uefa Pro-utbildningen, som är ett krav för att vara chefstränare i allsvenskan och därför kan bara leda laget som högst ansvarig under en kortare period, vanligtvis 60 dagar. I alla fall just nu.

Däremot kan en tränare som påbörjat Uefa Pro-utbildningen - eller blivit antagen - träna ett lag i allsvenskan utan att klubben riskerar påföljd. IFK Norrköping har en god förhoppning om att Falk kommer att bli antagen på utbildningen 2025.

- Det är inga konstigheter. Det (antagningsprocessen) färdigställs och det är inget som är ett problem för att leda laget, säger ordförande Mårdh.

Om han inte skulle klara utbildningen eller inte bli antagen, hur går ni tillväga då?

- Vi har människor inom klubben som har Pro-utbildningen, så det är inget problem. Det är inget som vi ser som ett stort problem i dagsläget.

Sportchefen Magni Fannberg är av samma uppfattning som Mårdh. Utbildningskravet ser ut att lösa sig, spår bossen.

"Han ska gå Pro", skriver Fannberg i ett meddelande till Fotbollskanalen.

Han är antagen till kommande år, alltså?

"Jag tror inte det har kommit ut, men de som har ansvariga roller brukar prioriteras."

Har ni någon reservplan om han inte kommer in?

"Det har vi", skriver Fannberg, som inte vill avslöja hur den planen lyder.

Av Svenska Fotbollförbundets hemsida framgår det att finns tre nivåer som är meriterande i ansökningsprocessen till Uefa pro-utbildningen:

"Nivå 1 - Sökanden verksamma i Allsvenskan, OBOS Damallsvenskan och Superettan,.



Nivå 2 - Sökanden verksamma i Elitettan, Ettan, seniorlandslagsnivå och elitnivå i utlandet.Nivå 3 - Sökanden verksamma i P/F19 och ungdomslandslagsnivå."

Falk faller under "nivå 1" och har därmed en god chans att bli antagen.

Antagningsprocessen väntas vara klar senast 31 december, upplyser SvFF på sin hemsida.