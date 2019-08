Falkenberg förlorade stort mot MFF: "Malmö mycket bättre, mycket snabbare, mycket starkare"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Efter uppehållet har Falkenbergs FF tagit ett par poäng mot IFK Göteborg, vunnit ett par matcher, och för det mesta skärpt till både offensiven och defensiven. När de skulle möta Malmö FF på söndagen så var det bra läge i truppen då FFF störde MFF i vårens match, och då hade otur som förlorade.

När de väl kom till Stadion i Malmö så blev de överkörda med 5-0. 1-0 kom redan efter sju minuter, och sedan missade FFF sin stora målchans när Robin Östlind sköt utanför vid ett friläge.

- Där har vi chans att komma in i matchen. Sedan efter 2-0 så tog det knäcken på oss. Jag tror inte någon av mina spelare trodde att vi kunde vända 2-0 mot Malmö på bortaplan, tyvärr. Det var rejäl klasskillnad i dag. Malmö var mycket bättre, mycket snabbare, mycket starkare. Man ser en internationell hårdhet som vi inte har, sa Hasse Eklund efter matchen.

- Det jag inte har sett tidigare var kring Malmös presspel. Det var väldigt starkt i dag. Stor skillnad mot tidigare matcher, tycker jag, då de var snabbt inne och inte gav oss någon tid alls.

- Vi blev oorganiserade, och släppte till stora hål vilket vi inte har gjort i tidigare matcher efter sommaren. Vi hade inte mycket att hämta.

Eklund bedömde att MFF var det svåraste motståndet som de har mött i år. Tanken den här matchen var att försöka komma med så många bollar som möjligt bakom MFF:s höga backlinje. Eklund sa redan till C More i halvtid att de behövde vara mer direkta. Då stod det 2-0, men drygt tio minuter in i andra halvlek var det 4-0.

- Tyvärr hade vi inte ingen kvalitet i det.

- Vi hade chans att spela lite mer direkta bollar, de hade mycket folk framme, men vi fick inte iväg de bollarna. Vi hade en del löpningar, framför allt Robin Östlind löpte väldigt bra, men vi fick inte iväg bollarna bakom.

Dessutom behövde Mahmut Özen bytas ut med en skada, men det är osäkert hur allvarligt det är. Han landade illa på axeln tidigt i första halvlek, spelade vidare, och blev utbytt i halvtid. Innan det han hade en tung match.

- De överbelastar hos mig och kommer in med mycket folk i boxen. Vi försökte stundtals spela i första halvlek och vi hade fått lite andrum om det hade blivit 1-1. Men de var starka i sitt presspel, passningarna och duellerna. Man ser att det är en nivå som är grym, sa Özen till Hallands Nyheter.