Fällman: "Det kommer bli helt fantastiskt"

Hammarby spelade oavgjort mot Elfsborg, 1-1, i den allsvenska premiäromgången. I dag är det dags för ny match för Bajen som ställs mot Kalmar FF i lagets första på hemmaplan i år.

Inför matchen menar Hammarby-backen David Fällman, att känslan är positiv.

- Det känns bra. Vi har gått igenom och kollat en hel del på förra matchen. Vi tycker att det finns en del som vi kan ändra och göra lite annorlunda. Personligen tycker jag vi var bra offensivt, men att vi var lite hackiga i några försvarssituationer. Det finns alltid positivt att ta trots att man inte är helt nöjd efter en match. Vi har fått ordning på det och fått en bättre känsla gällande de sakerna, säger han till Fotbollskanalen.

I Kalmar FF finns flera saker att se upp och inför matchen har Bajen-truppen bland annat pratat om KFF:s fasta situationer berättar Fällman.

- Som mot de flesta lag behöver man se upp mot lite allt möjligt. Lite specifikt är det deras fasta situationer, det är alltid viktigt, men speciellt mot Kalmar. Vi kommer behöva se upp med Rasmus Elms kvalitéer och vi kommer behöva hantera deras spelsystem och hitta lösningar där. Det är saker vi pratat om som jag tycker vi har fått ordning på.

Har ni pratat specifikt om Rasmus Elm?

- Det är bara att man lyft honom, så är det med alla bra fotbollsspelare. Men han har något som sticker ut. Då måste man bli förvarnad om det, utan att lägga för mycket fokus på det.

Hemmapremiären mot Kalmar är slutsåld och Fällman tycker att det ska bli roligt, samtidigt som han menar att det finns en anspänning att hantera.

- Det kommer bli helt fantastiskt. Jag spelade förra året med och jag vet vilken energi det ger. Om man kan tackla anspänningen på rätt sätt kommer det ge oss något extra. Vi vet att alla är där för att heja och stötta oss. Det gäller att vi vänder det till något positivt i stället för något jobbigt.

- Vi har ju lyxen att ha det här nästan varje hemmamatch. Vi är bortskämda med att alltid ha det här trycket med en bra publiksiffra. Stämningen spelar ingen roll om det är hemmapremiär eller omgång tio. Det behöver vi inte prata om eller lyftas så mycket. Det behöver man vara alltid vara beredd på. Det är bra att de som inte varit med tidigare får vara med och känna på det direkt så att de vet vad som väntar resterande hemmamatcher.

