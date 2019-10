Fällman om Danielson: ”Jag unnar honom ett SM-guld – men inte med Djurgården”

STOCKHOLM. Kusiner till vardags, rivaler i eftermiddag. David Fällman hoppas att Marcus Danielson har en sämre dag på jobbet under söndagen. - Jag unnar honom ett SM-guld, men inte med Djurgården, säger Fällman till Fotbollskanalen.

David Fällmans senaste match i allsvenskan var den första september mot Norrköping. Mittbacken har sedan dess dragits med skadebekymmer men är nu med i den derbytrupp som Stefan Billborn presenterade tidigare i veckan.

Med andra ord – han är beredd att kliva in i årets sista derby och han tror på sitt Bajen.

- Vi är ett väldigt duktigt lag, vi är i bra form, vi trivs på nya Söderstadion och vi har en hel del spetskvalitet på många spelare som kanske är svårt att förbereda sig riktigt taktiskt mot. Vi kan alltid komma med nya alternativ under matcherna, vi kan anfalla på olika sätt. Det är vad som talar för oss, sen är det en motståndare som också sitter inne på mycket bra. Det blir en kamp in i det sista, men jag har en bra känsla, det har jag, säger Fällman till Fotbollskanalen.

På andra sidan konstgräset, med kaptensbindeln runt armen, kommer kusinen Marcus Danielson att stå i eftermiddag.

- Vi är inte riktigt sådana som gnabbas, vi håller det på en bra nivå. Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen: Jag unnar Marcus som spelare och som person allt det bästa. Jag vet att han och jag är väldigt lika, att man har lagt ner mycket tid.

- Men jag kommer aldrig unna Djurgården som lag någonting bra. Det är en svår balansgång, men det är lite så det är. Det är en del av familjen. Honom personligen har jag inget emot att han får göra bra matcher, sen kan han få ha sin sämre dag mot oss, det gör inget.

I ett inslag inför 08-derbyt träffas kusinerna tillsammans med 89-åriga mormodern och farmodern Gun där sällskapet pratar om relationen till varandra och tankarna inför matcher.

Du skulle kunna unna Marcus ett SM-guld?

- Jag unnar honom ett SM-guld, men inte med Djurgården, så kan man säga. Han hade gärna fått ta det i Sundsvall.

Derbyt visas på C More Fotboll med start 15.00 under söndagen, men sänds även streamat på cmore.se.