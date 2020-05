Farnerud klar för Blåvitt – brorsan är sportchef: "Bästa för klubben – oavsett efternamn"

IFK Göteborg har de senaste två dagarna presenterat två profilstarka nyförvärv i form av Jakob Johansson och Alexander Farnerud. När det kommer till värvningen av Farnerud, den som presenterades under torsdagen, var den lite extra speciell för en person i det blåvita lägret.

För Pontus Farnerud, assisterande sportchef i Blåvitt. Storebror till Alexander Farnerud.

Bröderna, som det skiljer fyra år mellan, började båda sina karriärer i Landskrona BoIS. 1998 lämnade Pontus Skåneklubben för spel med Monaco innan han gick till franska Strasbourg på fri transfer sommaren 2005 – en klubb han även var utlånad till under säsongen 03/04.

Alexander? Han skrev också på för Strasbourg sommaren 2004, vilket innebar att bröderna Farnerud fick en säsong tillsammans i den franska klubben innan Alexander lämnade för Stuttgart 2006.

Nu, 15 år senare, är bröderna åter i samma klubb. I IFK Göteborg. Den ena som spelare, den andra som assisterande sportchef.

- Alex är något som har dykt upp under senare tid. Vi har tittat på hur truppen ser ut, vilka positioner vi är i behov av när det kommer till förstärkning. Vi har allsvenskans tunnaste och yngsta trupp och utifrån vissa positioner känner vi att vi behöver plocka in folk. Och så som det ser ut nu under coronatider, transfertider, med kontraktslösa spelare – ja då var det rätt beslut att signa Alex just nu, säger Pontus Farnerud till Fotbollskanalen.

Hur Pontus dialog med brorsan har sett ut i processen?

- Man kan inte frångå att det är min bror, men samtidigt så har jag inte varit inblandad alls i några förhandlingar. Vi diskuterar som vi alltid gör mellan mig, Kennet (Andersson, sportchef), Poya (Asbaghi, tränare) och Ferran (Sibila, assisterande tränare), när det kommer till det fotbollsmässiga och vad det betyder för gruppen att få in olika spelare. Men den här förhandlingen har jag inte varit inblandad i överhuvudtaget.

Enligt GT:s uppgifter har du pushat hårt för att få lillebrorsan till Blåvitt.

- Det har jag ingen kommentar till mer än att vi tillsammans försöker titta efter vad som är bäst för Blåvitt. Sedan får andra spekulera i andra saker hur de vill.

Du har inte pushat extra mycket för att få Alexander till Blåvitt då?

- Nej, det kan jag bekräfta att jag inte har gjort. Vi tittar tillsammans, på helheten, vad som är bäst för IFK Göteborg. Det kommer vi alltid göra. Och där har jag inte mer mandat än någon annan. Det är alltid ett samspel mellan framför allt mig, Kennet, Poya och Ferran.

Men att ha brorsan i laget, när man själv är assisterande sportchef, medger Pontus Farnerud är speciellt.

- Nu så känns det lite speciellt, absolut. Men med tiden tror jag det kommer ge med sig, att det kommer vara ganska normalt. Vi försöker hålla det så professionellt som vi bara kan. Både jag och Alex vill göra allt för att hjälpa Blåvitt – och det är det som alltid kommer vara prio ett.

Finns det någon risk att det kan bli infekterat i truppen? Om det står och väger mellan två spelare och Alexander går före?

- Det återstår att se. Men Alex är väldigt väl medveten om vilken roll han kommer ha i truppen. Vi har en trupp som är väldigt bra på många sätt och vis – inte minst på att skapa en fantastisk lagkänsla. Och med den situationen som vi har just nu kommer vi behöva alla spelare, där känner vi att vi har en grupp som är beredd att jobba tillsammans oavsett vad man har för efternamn.

Vilken roll kommer Alexander få?

- I nuläget ser vi honom som ett komplement till Robin Söder längst fram. Han har spelat mycket anfallare under sin karriär, kanske inte under den senare tiden dock. Vi känner att det är där han just nu kan bidra, sedan har vi också tappat både Lasse Vibe och Sebastian Eriksson – så ur det perspektivet känns det också bra att han kommer in. Det är så vi ser på det.

Kan värvningen på något sätt sätta Poya Asbaghi i en knivig sits?

- Vi har tänkt på helheten och diskuterat detta. Men vi tror att detta är det bästa för IFK Göteborg och vi kommer alla att göra allt vi kan för att hantera det på bästa sätt – oavsett efternamn. Där är vi väldigt överens. Vi tror att detta är den bästa lösningen för oss just nu med de rådande omständigheter som gäller.

- Vår truppbesättning och våra ekonomiska situation spelar också in. Sammantaget är detta det bästa beslutet med tanke på att Alex var kontraktslös och just nu kan vi bara ta in spelare på fri transfer. När – och om – allsvenskan drar igång kommer den bli tuff och intensiv. Det här kändes helt rätt. Vi känner oss trygga utifrån Alex personlighet och Poyas tränaregenskaper och personlighet.

Hur ser din roll som assisterande sportchef ut? Har Kennet de avgörande besluten, eller hur ser fördelningen ut?

- Vi är väldigt tajta, haha. Vi tar de flesta besluten tillsammans faktiskt. Sedan är det klart att han har det övergripande ansvaret, men det finns ingen full transparens mellan oss och det är inte så att Kennet kör över mig i några beslut. Vi är väldigt samspelta och tycker väldigt lika i väldigt mycket. Vi har fått saker och ting på plats som vi har pratat. Vi har en plan – och vi känner oss trygga med den.

Två profilerade värvningar på två dagar, vad är det för Blåvitt vi kommer få se när allsvenskan förhoppningsvis drar igång inom kort?

- Vi har försökt jobba utifrån en strategi sedan en tid tillbaka och den fortsätter vi. Vi kommer fortfarande lägga väldigt mycket fokus på våra unga spelare. Jakob är i en väldigt speciell situation, det är en spelare som nästan är på toppen av sin karriär om han får vara skadefri. Han betyder oerhört mycket för truppen över tid och samtidigt för klubben. Alex ger oss mer bredd och fler alternativ. Vi hoppas att det här ska göra oss bättre över tid.