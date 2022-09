FEM SPANINGAR: "AIK håller på att slarva bort allt"

AIK borde utnyttjat sitt övertag

En otäck och tidig huvudskada på Alfie Whiteman gjorde att det tog ett tag innan den här matchen satte sig. Och nästan innan dess hann Vincent Thill stöta in 1-0 på ett inlägg från Erick Otieno, i den tolfte minuten. AIK borde också ha ökat på till 2-0 innan pausvilan, men man lyckades inte utnyttja sitt spelövertag. Visst, hemmalaget var inte totalt överlägset och allt klaffade inte till 100 procent i den svartgula offensiven. Men man kom till flera farligheter och Degerfors såg snurrigt och passivt ut överlag i sitt försvarsspel, och kanske framför allt i egen box.

Holmberg-ilskan gav effekt

I pausintervjun med Discovery+ var Degerfors tränare Andreas Holmberg rejält uppjagad och krävde att hans spelare skulle börja ta kampen ute på Friends Arenas gräsmatta. Han var klart missnöjd med de första 45 minuterna. Och i den 53:e minuten kvitterade man till 1-1 efter att just ha ”tagit kampen”. Rasmus Örqvist kastade sig uppoffrande fram och stötte in bollen i nät på en hörna. Det kostade honom en rejäl smäll från Kristoffer Nordfeldt, men det gav Degerfors en biljett in i matchen igen och det orsakade stor irritation hos de svartgula anhängarna på läktarplats. Plötsligt kändes läget stressat och pressat i AIK.

Stor frustration på Friends Arena

Först med drygt 20 minuter kvar att spela började AIK få till någon form av forcering mot Degerfors mål - och i den 73:e minuten bytte man in John Guidetti. Men offensiven var för svag och trubbig. Med cirka tio minuter kvar av matchen skanderade delar av Friends Arena: ”Vi vill se AIK”. Frustrationen var stor och i den 83:e minuten var Degerfors nära att kontra in 2-1. På tilläggstid trodde nog dock hela arenan att Nicolas Stefanelli skulle säkra tre poäng när han helt ren fick bollen till sig vid den bortre stolpen. Då missade han. En felträff som var talande för AIK:s match. Skärpan i de avgörande ögonblicken fanns inte där.

AIK håller på att slarva bort Europa-platsen

Senast mot Varberg snubblade AIK till och kastade bort tre viktiga poäng. Mot Degerfors rök två pinnar till. Även om hoppet om en Europa-plats lever och två på pappret sämre lag väntar framöver (Sirius och Helsingborg) är det svårt att se AIK rycka upp sig så pass mycket att det blir en topp tre-placering. Man har slarvat bort möjligheten till att sätta sig i ett väldigt fint läge inför de sista fem omgångarna och det faktum att rivalerna Djurgården och Hammarby ser ut att göra en bättre säsong gör så klart läget än mer besvärligt. Mycket behöver hända i vinter. AIK måste träffa rätt i en tränarrekrytering - och spetsa truppen, framför allt de offensiva kanterna. Och kommer spelare som Sebastian Larsson och Mikael Lustig fortsätta? Ja, en hel del är ovisst just nu och man får inte en känsla av att AIK är en klubb i harmoni för tillfället.

Upplagt för total rysare i botten

Sju omgångar återstår. Degerfors, på kvalplats, har 18 poäng. Helsingborg har 17 poäng. Det ser ut att bli en rejäl rysare i botten av allsvenskan i kampen om ett dubbelmöte mot superettan-trean. Efter sommarens förstärkningar är känslan att HIF har en bättre trupp. Men det behöver inte betyda allt. Hur spelschemat resten av säsongen ser ut? Degerfors har fyra hemmamatcher kvar och följande schema: Djurgården (H), Sirius (H), Elfsborg (B), Göteborg (H), Helsingborg (B), Värnamo (H), Malmö (B). Att jämföra med HIF, som har tre hemmamatcher kvar och följande schema: Kalmar (B), AIK (B), Varberg (H), Norrköping (B), Degerfors (H), Elfsborg (B), Hammarby (H). Blir det hemmafördelen i det inbördes mötet lagen emellan som väger över för Helsingborg? För annars känns matcherna i princip lika tuffa. Jag vågar knappt gissa vilket lag som kniper kvalplatsen till slut. Det här kommer leva hela vägen in.