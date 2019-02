FEM SPANINGAR: "AIK måste lyfta sig om anfallsspelet ska bli bättre i år"

Måste lyfta sig om anfallsspelet ska bli bättre i år

Rikard Norling köper kritiken om att AIK var lite för destruktiva förra säsongen och han vill att offensiven blir bättre. Men man tager vad man haver och till stora delar har man samma lag som förra året. Och med Kristoffer Olsson, som kanske var en av lagets bästa offensiva spelare fjol, så måste nyförvärvet Saku Ylätupa vara minst lika bra, eller så måste de andra spelarna lyfta sig. Visst, det är tidigt på året, men av det vi fick se mot New York så var varken Ylätupa bättre än Olsson, och inte höjde sig de andra spelarna heller.

Yttrarna Daniel Sundgren och Rasmus Lindkvist är lojala och gör alltid ett bra jobb, men kan bli ännu bättre offensivt, komma högre upp och slå ut sina motståndare ännu oftare. Enoch Kofi Adu slog bort någon boll, men slog också ett par väldigt fina passningar framåt i banan (som en till Sundgren), och för lagets offensiv så är det viktigt att han vågar fortsätta att hitta längre alternativ.

Sebastian Larsson var den som visade vägen och slog flera fina passningar, tog några bra djupledslöpningar och gjorde också det där jobbet som vi många gånger tidigare har sett honom göra.

Missar i massor

Tarik Elyounoussi bode ha varit tvåmålsskytt efter nio minuter. Först en fin framspelning från Henok Goitom till Elyounoussi som blev helt fri och slog till på volley, men rakt på målvakten. Sedan en bra passning från Sebastian Larsson till Elyounoussi som blev fri igen, försökte chippa in bollen, men missade.

Efter 15 minuter var det Henok Goitoms tur. Sebastian Larsson gjorde det bra och bröt innan han slog in bollen till Goitom som blev fri men nickade utanför. Inte superläge för mål, men kunde allt ha fått den på mål.

Efter 48 minuter missade Rasmus Lindkvist ett bra läge, från en position vi har sett honom vara en bra avslutare ifrån. Saku Ylätupa kontrade och släppte ut till vänster i straffområdet där Lindkvist kom, men avslutet var för svagt.

Godkända debutanter

Daniel Granli och Saku Ylätupa debuterade och båda var godkända. Granli påminner en del om Jesper Nyholm och har under veckan i Dubai sett fin ut i offensiven med en bra blick och fötter, men med ett frågetecken för defensiven. Mot New York hamnade han fel någon gång i första halvlek, men det kanske inte är jättekonstigt med tanke på att det var första matchen i AIK, och han kompenserade det med att ett par gånger vara följsam och smart i presspelet och komma in framför motståndarna och bryta.

Saku Ylätupa blandade och gav. Han var valpig och gav bort bollen till Anton Tinnerholm innan 0-1. På pluskontot så fixade han straffen som Daniel Sundgren satte, hade en bra framspelning till Rasmus Lindkvist och en bra aktion i första halvlek där han tog sig förbi en motståndare innan han avslutade på målvakten.

Skada på nyckelspelare

Efter 30 minuter tvingades Enoch Kofi Adu byta och tog sig för magen. Rikard Norling lär be till högre makter för att det inte ska vara någon fara med sin nyckelspelare. För tänk om han skulle bli borta ett tag. Både Adu och Kristoffer Olsson borta från förra årets framgångsrika mittfält skulle inte vara trevligt för AIK.

Två före detta allsvenska spelare i New York

Anton Tinnerholm från Malmö FF och Ebenezer Ofori som varit i AIK. Båda var framgångsrika i allsvenskan och håller nu till i New York. Tinnerholm startade och blev utbytt i andra halvlek och var gedigen som högerback. Spelade lugnt och säkert. Hade ett par fina brytningar (som innan matchens första mål), men var inte lika framgångsrik i offensiven. Ofori spelade hela andra halvlek, fick kaptensbindeln, tog en låg position centralt och ville styra lagets spel. Var godkänd.