FEM SPANINGAR: "AIK ska vara nöjda med Europaplats"

AIK kom ingenstans

MFF startade för ovanlighetens skull med kantduon Jo Inge Berget och Sören Rieks utanför startelvan. Istället fick Adi Nalic förtroendet på högerkanten, och bakom honom startade Eric Larsson efter bänkningen mot Varbergs Bois senast. Utöver ett par farliga AIK-attacker som mynnade ut i avblåsningar var det nästan uteslutande Malmö FF som anföll under den första halvtimmen. De kom bara till en farlig Antonio Colak-nick, så för AIK var det snöpligt att se ett inlägg leta sig ända in i mål och ge MFF ledningen efter 25 minuter. Inspelet stod Veljko Birmancevic för, och givetvis borde målvakten Kristoffer Nordfeldt reagerat snabbare än han gjorde. Frustrationsnivån måste varit hög hos de gästande spelarna. AIK-mittfältet rörde knappt bollen under halvleken och längst fram fick Nabil Bahoui och Nicolas Stefanelli jaga på det lilla som bjöds.

