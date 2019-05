FEM SPANINGAR: ”AIK var sitt gamla jag igen - men ändå inte”

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

SOLNA. AIK slog AFC Eskilstuna med 2-1 under lördagen. Här är Fotbollskanalens Martin Peterssons fem spaningar från matchen.

3-5-2-systemet tillbaka för AIK

Ja, det blev en återkomst för 3-5-2-systemet som AIK under så lång tid sett så oerhört tryggt ut i. Tränaren Rikard Norling gick tillbaka till grunderna och det är lätt att förstå varför efter käftsmällen mot IFK Göteborg senast. Panajotis Dimitriadis klev in som en tredje mittback, Sebastian Larsson var tillbaka efter avstängning och hårt arbetande Anton Salétros tog plats som wingback till vänster. Det gav AIK en helt annan balans och det är klart att det här var det mest säkra kortet som Norling kunde dra fram i det här läget. Det viktiga efter Blåvitt-förlusten för AIK var ju att åter hitta den defensiva stabilitet som det här laget varit byggt på de senaste åren. En tveksam insats försvarsmässigt mot AFC hade kunnat skaka om AIK rejält.

Lovande första halvlek av AIK

AIK såg bra ut under stora delar av den första halvleken. Visst, det var en allsvensk nykomling som kom på besök men de svartgula såg återigen ut att spela med ett lugn och en trygghet i sitt spel. Känslan av tunga och jobbiga AIK var tillbaka. Efter en halvtimmes spel tog man logiskt ledningen, det genom Daniel Sundgren på straff. Men så fanns det några minuter av den första halvleken som inte var imponerande från AIK:s håll. Hemmalaget avslutade svagt och bland annat hittade AFC igenom AIK:s backlinje med en djupledsboll. Vidare slarvade målvakten Oscar Linnér i passningsspelet vid ett tillfälle, vilket kunde lett till en AFC-farlighet.

AIK var sitt gamla jag - men ändå inte

Med tanke på de ovan nämnda minuterna då det såg lite virrigt ut i AIK kom Ole Söderbergs utvisning i den 45:e minuten i precis rätt tid för hemmalaget. Målvakten karatesparkade ner en fri Henok Goitom och fick med rätta syna det röda kortet. Utvisningen trodde jag skulle bli en tidig spik i kistan för den här matchen och när Tarik Elyounoussi i inledningen av den andra halvleken nickade in 2-0 för AIK stärktes den känslan. Därefter skulle det ju inte kunna bli något som helst snack om vilket lag som skulle vinna. Men fotboll har visat sig vara mer svårläst än så tidigare och var det även den här gången. För helt plötsligt agerade AIK taffligt efter en hörna och bjöd på en omställning som AFC reducerade till 2-1 på. Kort därefter hade Denni Avdic ett skott tätt över. Efter ett tag fick AIK kontroll igen över matchbilden men i slutminuterna skapade AFC två vassa farligheter och att Rikard Norlings mannar inte punkterade den här drabbningen på ett tydligare sätt förvånar mig. AIK har under Norlings ledning aldrig varit ett lag som ”briljerat” offensivt och bjudit på fantastiskt ”fin” fotboll, utan laget har just spelat tajta matcher som man varit skickliga nog att vinna, men stabiliteten från guldåret 2018 gick ändå inte riktigt att känna igen mot AFC. Allt klaffade inte för hemmalaget, som dock jobbade till sig tre väldigt viktiga poäng. AIK var sitt gamla jag - men ändå inte, på något vis. Det här är något att bygga vidare på för AIK efter det tunga nederlaget mot IFK Göteborg, men det finns fortsatt saker som tränarstaben behöver fundera kring och jobba på framöver.

Sigthorssons debut

AIK:s storvärvning Kolbeinn Sigthorsson har nu fått visa upp sig i den svartgula matchtröjan för första gången. Efter flera skadedrabbade år har han ägnat den senaste månaden åt att bygga upp sig fysiskt och mot AFC gjorde den förre Ajax-, Galatsaray- och Nantes-forwarden debut i en allsvensk matchtrupp. Med lite mer än en halvtimme kvar att spela fick han också hoppa in. Han ville mycket och var rörlig men hann inte visa särskilt mycket. ”Klart godkänd”, kallar Rikard Norling hans insats och det är bara att hålla med. Sigthorsson har en kraftfullhet och en styrka i sitt spel som imponerade. Med tanke på hans cv finns det så klart mycket att få ut för AIK. Om de lyckas med det? Då kan de nog ha en av seriens bästa spelare i islänningen.

AFC ska ha beröm för sitt sätt att hantera matchen efter 2-0

Eskilstuna fortsätter att ha det tufft i årets allsvenska, men samtidigt visade man återigen att det finns en hel del individuell skicklighet i laget. Malmö FF-lånet Adi Nalic var lurig som vanligt och bortalaget ska känna stolthet över sin prestation i den andra halvleken. Tränaren Nemanja Miljanovic beskrev läget bra på presskonferensen efter matchen. ”Vi var en man mindre, vi tvingades till ett byte (vid utvisningen) och AIK gjorde 2-0. Det var en uppförsbacke. Men vi försökte göra det så gott vi kunde och jag tycker killarna gjorde en jäkla bra insats under den sista delen av matchen. Vi var med i matchen. Vi var ju tvungna att spela på vårt sätt och satsa på omställningar, men lyckades göra 2-1 och skapa några lägen till. Det blev till slut en rättvis seger för AIK men vi ska vara nöjda med vår andra halvlek, att vi kan stå upp mot AIK med en man mindre”.