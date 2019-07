FEM SPANINGAR: "Ajdarevic har rätt, dags att ta Djurgården på allvar"

Sömnig och chansfattig första halvlek

Som väntat var det hemmalaget Djurgården som förde mycket av spelet i den första halvleken. Men blåränderna kom egentligen inte någonstans. Djurgården hade inte ett tillräckligt snabbt, idérikt och passningssäkert anfallsspel - även om man skapade en del nästan-lägen och kom till flera halvfarliga skottlägen. Kalmar? De hamnade lågt men såg kompakt ut i defensiven och stack upp i några luriga omställningar, bland annat genom Piotr Johansson på högerkanten. Men totalt sett fick vi inte se mycket etablerat spel högt upp i planen för gästerna.

Djurgården borde ha avgjort tidigare

Djurgården inledde piggt i den andra halvleken. Efter bara någon minut var Jonathan Ring relativt nära att placera in 1-0 och kort därefter fick KFF rensa till hörna i ett farligt läge för hemmalaget, innan Aslak Fonn Witry fick på ett vasst långskott och Marcus Danielson nickade tätt över. Och Djurgården fortsatte att forcera framåt och skapa lägen. Kalmar fick, även om de vid enstaka tillfällen lyckades hota framåt, mestadels ägna sig åt försvarsspel i den andra halvleken och till slut kändes det svårt att förstå hur Djurgården inte klarade av att förvalta någon av alla de farligheter som de vaskade fram. Hemmalaget borde ha avgjort den här matchen tidigt i den andra halvleken, men oskärpa, en storspelande Lucas Hägg Johansson i KFF-målet och ett heroiskt kämpande bortalag såg länge ut att ge en ekvation som är lika med kryss. Men på en hörna i den 87:e minuten skallade lagkaptenen Marcus Danielson in 1-0 till Djurgården och kort därefter punkterade Mohamed Buya Turay matchen med sitt 2-0-mål.

Stor frustration blev till total eufori

Ju längre matchen gick desto större frustration tyckte jag mig känna av från blårandiga läktarhåll. En som fick känna av den är domaren Martin Strömbergsson. Hemmasupportrar var rejält upprörda över flera domslut, bland annat när Astrit Ajdarevic inte fick frispark efter att ha blivit nersparkad i ett avslutsläge och Strömbergsson friade vid en straffsituation. Men den där otroliga frustrationen blev till total eufori, till slut. Snacka om en urladdning av glädje när Danielson nickade in 1-0. Då kokade Tele2 Arena något otroligt och den känslan lär vara mer än härlig för de blårandiga spelarna att bära med sig framöver.

Djurgården smyger med i toppen

Är det dags att börja ta Djurgården på allvar när det gäller kampen om SM-guldet? Det tycker Astrit Ajdarevic, och han har rätt. Hittills har laget mest smugit med i toppen och inte fått särskilt mycket strålkastarljus på sig. Inför säsongen tippade jag dem trea men med en tanke om att de inte riktigt skulle kunna nå hela vägen fram och hota exempelvis Malmö FF. Nu har de blårandiga fyra poäng upp till just MFF och en match mindre spelad än serieledaren. Det kan helt enkelt bli ett trevligt år för Djurgården. Mot Kalmar hade de sparkapital i just Ajdarevic och Edward Chilufya på bänken som de kunde kasta in i andra halvleken och skapa ett rejält offensivt tryck. De bytena gav verkligen effekt och bortsett en etablerad forward bakom Mohamed Buya Turay har Djurgården en hel del offensiva alternativ att välja mellan, en bredd som kan bli viktig i längden. Men nog behövs just en forward till?

Vad ska det bli av Kalmars säsong?

Jag trodde mycket på KFF inför den här säsongen men poängmässigt har smålänningarna varit en stor besvikelse hittills i år. De har varit med i de flesta matcherna och kryssat sju gånger, men det har inte lossnat. Nu har man två poäng ner till kval och det är lätt att tänka: vad ska det bli av Kalmars säsong? Det som saknas är helt klart målen framåt. För de är stabila bakåt men när det kommer till att göra mål har det inte fungerat under Magnus Pehrsson fram till nu. KFF vill ge brassen Maxwell förtroendet att växa ut till en presterande försteforward och just nu är det svårt att säga hur lång tid det tar för honom innan allt flyter på. Så länge de kan peta in bollar framöver tror jag att Kalmar kommer lyfta flera hack i tabellen, men fortsätter de vara trubbiga offensivt kan den här säsongen utveckla sig till något riktigt läskigt.