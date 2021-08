FEM SPANINGAR: “Allt talar för en mittenplacering för Blåvitt”

Bara en kort, bra period för Blåvitt - igen

Hemmalaget kom ut bättre i andra halvlek och sköt sitt första avslut genom Sebastian Eriksson efter bara en minuts spel. Reduceringen stod Marcus Berg för tio minuter senare, när han utan bekymmer nickade in ett Alexander Jallow-inlägg från högersidan. Blåvitt skapade flera chanser under andra halvlek, mycket tack vare att de drog ner på de längre bollarna och istället hittade inspel och kombinationer längs marken. Efter denna fina första halva av den andra halvleken avtog pressen från hemmalaget. IFK Norrköping kunde gå ner till en fembackslinje och försvara hem matchen tämligen komfortabelt. Så här har det ofta sett ut under de fem matcherna med Mikael Stahre vid Blåvitt-rodret. En bra period på kanske 30-45 minuter i matcherna, som blandas med stunder då IFK Göteborg är rejält sårbart. Då kommer också förluster som denna titt som tätt.

