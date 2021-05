FEM SPANINGAR: "Amoo stal showen från Selmani"

ANNONS

Hammarby gick i Varberg-fällan

En oväntad matchutveckling var den att hemmalaget skulle bli det spelförande laget. Just så blev det, när Hammarby överhuvudtaget inte kom upp i nivå under första halvlek. Varbergs Bois vann skottstatistiken (10-3) och hade även bollen mer av tiden. Viktigare för Varbergs del var att de lyckades göra ett mål. I den 34:e minuten dök det tidigare Bajen-löften Albin Mörfelt upp vid straffpunkten och placerade in sitt första allsvenska mål. Ett välförtjänt sådant, eftersom Bois var bättre än Bajen på allt; med boll, utan den, och i duellspelet. Hammarby fastnade i Varbergs fälla och kom ingenstans.