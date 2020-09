FEM SPANINGAR: "Är Gustafsson på väg att rädda Europa-spel - och sitt jobb?"

Svagt x2 av Djurgården vid 1-0

Djurgården åkte på en mardrömsstart i den här matchen som gav Norrköping möjligheten att fokusera på att vara disciplinerat i defensiven och satsa på vassa omställningar. Per Kristian Bråtveit släppte förbi sig ett långskott från Linus Wahlqvist som inte såg ut att vara särskilt hårt och som dessutom gick mitt i målet. Underkänt agerande av norrmannen där. Men även ytterbacken Elliot Käck kunde nog ha satt stopp för målet. Han var för obeslutsam i sitt försvarsspel och klev inte in tillräckligt hårt med skallen för att nicka bort skottet, istället fick han bara till en touch på bollen och det i kombination med att Bråtveit såg ut att vara något skymd gjorde allt väldigt olyckligt för hemmalaget.

Djurgården trubbigt offensivt

Den första halvleken i övrigt? Djurgården hade mycket boll och fick en bit in i matchen till ett hyfsat rull, men hemmalaget kom ingenstans. Peking, med en 4-5-1-uppställning i defensiven, jobbade hårt i sitt försvarsspel och gjorde det svårt för motståndaren. Djurgården fick inte till några farliga inlägg eller instick, hade för få hot inne i boxen och totalt sett skapade man ingen stor farlighet. Ett underbetyg till offensiven. IFK såg mycket farligare ut när de väl kom upp i anfall, via omställningar.

Bärkroth har varit saknad för Djurgården

Djurgården skapade någon halvdan chans i inledningen av den andra halvleken, men i den 57:e minuten dödade Norrköping mycket hopp för hemmalaget när Christoffer Nyman förvaltade en djupledsboll till 2-0. Först efter flera byten, bland annat kom Nicklas Bärkroth in i den 73:e minuten, fick Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöfs gäng till någonting farligt på riktigt. Just Bärkroths fart och teknik är något som Djurgården saknat när han varit borta på grund av skador. Nu hade han uppenbarligen inte särskilt många minuter i sig och det blir viktigt för Djurgården att se till att han klarar av att spela mer framöver. Han stod för assisten till 2-1-reduceringen och tillsammans med Edward Chilufya erbjöd han det som laget inte hade under stora delar av matchen: fart.

Är Gustafsson på väg att rädda Europa - och sitt jobb?

IFK Norrköpings säsong har varit speciell. Länge såg man ut att vara en seriös guldutmanare men plötsligt raserade ”allt” och formdippen har gjort att en Europa-plats till nästa säsong är hotad. Men på senare tid har man börjat plocka poäng igen och dagens seger väger otroligt tungt i kampen om en topp tre-placering. Nu har Peking två segrar på de tre senaste matcherna (den tredje av de matcherna var ett kryss mot ettan MFF) och för ett lag som haft en berg- och dalbana-säsong måste de här resultaten ge en viktig boost. Managern Jens Gustafsson kan nu vara på väg att rädda en Europa-plats - och sitt jobb. Han har ju varit ett aktuellt namn för flera andra allsvenska lag (AIK och IFK Göteborg) under den senaste tiden och med tanke på resurserna som Norrköping har och försprånget i tabellen som man tidigare hade skulle det inte förvåna om det krävs just en topp tre-placering för att han ska få fortsatt förtroende av ordföranden Peter Hunt till nästa år.

Får Peking behålla sina guldklimpar?

Både Isak Bergmann Johannesson och Pontus Almqvist är spelare med egenskaper som utan tvekan intresserar större klubbar ute i Europa. I dagarna skrev Expressen om bud på Almqvist och vad gäller islänningen Bergmann Johannesson har IFK:s ordförande Peter Hunt nyligen medgett för NT att klubben inte kommer att få behålla spelaren på lång sikt. Den 5 oktober stänger många transferfönster internationellt och det datumet är så klart spännande att hålla koll på för Norrköping-supportrar.