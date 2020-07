FEM SPANINGAR: "Är MFF redan Christiansen-beroende?"

MFF är redan "AC"-beroende?

Mot AIK fick Malmö FF klara sig utan Anders Christiansen och räddades av lyckade byten under andra halvlek. Idag var lagkaptenen borta igen och återigen lyckades laget inte vinna. Arnor Traustason hamnade i något märklig position för en vecka sedan, för långt från straffområdet för hans eget bästa, och Erdal Rakip fick chansen på samma plats idag. Resultatet? Rakip byttes ut mot Traustason i paus och alla undrar om MFF redan är beroende av allsvenskans kanske bästa spelare?

JDT-favoriten Antonsson

Jon Dahl Tomasson har visat stort förtroende för Marcus Antonsson under året. Fast han inte är en klassisk ytter kan man förstå varför. Antonsson är rörlig, lyckas oftast med one-touchspelet, och är en beprövad avslutare i straffområdet. Problemet är att han hittar in dit för sällan. Det kan vara den största anledningen till att han byttes ut redan i halvtid och chansen att han hittar in i sina målstim måste vara mindre från den positionen.

Tydligt mönster att MFF vinner mer på direkt spel

Ett mönster har redan blivit tydligt under Malmös inledande matcher. Laget skapar betydligt mer genom ett direktare spel snarare än när de försöker rulla upp motståndaren. Med den senare taktiken har laget haft problem med att skapa målchanser i nästan varje match. Skillnaden blev allra tydligast när Isaac Kiese Thelin kom in i halvtid och flyttade ut Guillermo Molins på kanten. MFF började skicka inlägg, i ännu högre utsträckning när Toivonen kom in, och skapade fler farligheter med den simpla justeringen.

Elfsborg förtjänade det här resultatet

Det mesta sitter på plats för att Elfsborg ska kunna hota om en topp fem-placering. Det finns en grundtrygghet med boll, löpvilja och hårdhet. Frederik Holsts hade ett stolpskott efter en knapp minut och det såg ut att bli stolpe ut igen den här omgången också efter att MFF ätit sig in i första halvlek. Men Holst fick det sista ordet - hans skalle var i alla fall sist på bollen under en rörig hörnsituation precis innan halvtidsvilan. Efter pausen såg det ut som att Elfsborg skulle utöka ledningen efter flera fina chanser. Jimmy Thelins lag är är fortfarande obesegrat och vinsten fullt rättvis idag.

Toivonen-debut med mersmak

34-åringens återkomst varade en dryg kvart. Toivonen vann ett par nickdueller och var sådär tjurig som man förväntar sig att han ska vara på en fotbollsplan. Med honom och Kiese Thelin båda på planen kommer allsvenska försvarare behöva göra skäl för lönen framöver. Toivonen kommer hjälpa laget på alla sätt, inte minst med hans ledaregenskaper och vinnarskalle.