FEM SPANINGAR: "Bergvall kan nog räkna med en del smällar"

Så var matchen

Det var två ganska jämna lag som möttes på Gran Canaria. Att Mjällby besegrade Djurgården med 1-0 var ganska rimligt.

Det var Mjällby som hade flest chanser i början, och då såg Marcus Danielson tveksam ut. Först ställde han till det vid eget mål när han skulle spela igång bollen men slog den rakt på en motståndare, som dock missade. Sedan blev han förbispelad av Abdoulie Manneh som hittade Alexander Johansson i straffområdet, men avslutet var inte tillräckligt bra. Nästa läge fick Tom Pettersson som blev helt fri och borde ha nickat in 1-0 efter hörna, men Malkolm Nilsson Säfqvist räddade.

Annons

Det tog 21 minuter innan Djurgården fick sin första chans. Piotr Johansson hittade Lucas Bergvall till höger i straffområdet, men avslutet var svagt och gick utanför.

Samuel Leach Holm provade med lurig frispark som Alexander Lundin fick problem med. Och så hade Magnus Eriksson ett fint läge strax innan halvtid.

Men det stod 0-0 efter en jämn första halvlek. Och det skulle till det klassiska släkten är värst för att få till ett mål. Jakob Bergström - som spelade i Djurgården under våren 2023 - hoppade in direkt i den andra halvleken och behövde bara två minuter på sig innan han satte 1-0. Målet kom efter ett inkast där Bergström vann en duell mot Danielson, kom loss och rullade in bollen i mål. Bergström borde ha blivit tvåmålskytt när han serverades av Elliot Stroud, men hann inte fram till bollen.

Annons

Djurgården hade en bra chans i den andra halvleken och det var när Miro Tenho nickade i ribban.

Djurgårdens lag: Nilsson Säfqvist (Widell Zetterström 46) - Johansson (T Bergvall 67), Danielson, Tenho - Schüller (Granström 90), Leach Holm, Ekdal (Kaib 67), Eriksson (Sabovic 80), L Bergvall (Va 46) - Fallenius (Radetinac 80), Hümmet (Gurbanli 46)

Mjällbys lag: Lundin - Wikström (Stroud 62), Rösler, Pettersson - H Johansson (Nökvason 77), Gustavsson, Jagne (Gustafsson 46), Petersson (Lindberg 77), Ståhl (Brorsson 62) - A Johansson (Röjkjaer 62), Manneh (Bergström 46)

En vänsterback i frysboxen och en hel drös med centrala mittfältare

Djurgården har två vänsterbackar i sin trupp. Båda värvades in förra säsongen. Samuel Dahl från Örebro och Rami Kaib från Heerenveen. Och den som har tagit platsen är Dahl. Men mot Mjällby var han inte med på grund av skada. Ändå fick inte Kaib starta. I stället valde Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf att starta den centrala mittfältaren Rasmus Schüller som vänsterback. Den är nog inte så kul för Kaib och en tydlig markering om att det inte lär bli mycket speltid i år.

Annons

Djurgården startade med fem centrala mittfältare. Albin Ekdal, Samuel Leach Holm, Magnus Eriksson, Lucas Bergvall och Rasmus Schüller. I en match mot Mjällby är det några för mycket - och det syntes i spelet. Man var helt okej på att ha boll och rulla runt den, men sista tredjedelen hade man problem. Alla de centrala mittfältarna ville ha mycket boll och det är ingen av dem som har som styrka att löpa i djupet och skapa målchanser.

MATCHENS HÄNDELSE

Jagad av Barcelona. Klar för Tottenham. Bara 18 år och en självsäker attityd. Säkert någon eller några som stör sig. Lucas Bergvall kan nog räkna med att få en del smällar under våren. Fyra dagar efter att mittfältaren skrev på för Spurs så startade han i dag i Djurgårdens träningsmatch mot Mjällby. Då fick han direkt ta emot fula smällar. Framför allt precis innan halvtid. Då löpte han sig snyggt loss vid mittplan och avancerade fram mot motståndarens mål. Men en bit utanför straffområdet fälldes han fult av Adam Petersson, som inte var i närheten av att kunna ta bollen, utan bara var ute efter att fälla.

Annons

Bergvall tjurade och vägrade ta i hand och förlåta Petersson, som ville be om ursäkt, och det blev upprört och tjafsigt mellan flera spelare. När första halvlek var slut så stannade Bergvall kvar på plan och pratade med domartrion, tydligt att han ville haft kort på Petersson.

FRÅGETECKNET

Djurgården har spelat tre matcher i år - och har ännu inte gjort något mål. Vem kommer att göra Djurgårdens mål i år? Musa Gurbanli värvades in som en målskytt under förra säsongen, men stod bara för två fullträffar och hade det svårt. Mot Mjällby började han på bänken och spelade i den andra halvleken, och hade det... svårt. Nu har Djurgården värvar in Deniz Hümmet från Kalmar FF och han startade som nia mot Mjällby. Det är kanske en del begärt att kräva leverans direkt, men man hade gärna sett något. Men även han hade det svårt och skapade eller hotade inte. Om inte niorna levererar mål, vem ska då göra det? Kanske Oskar Fallenius? Han gjorde, precis som Gurbanli, två mål förra säsongen, och även han hade svårt att skapa och hota mot Mjällby. Tränarduon Bergstrand och Lagerlöf har helt klart en nöt att försöka knäcka när det kommer till målskyttet.

Annons

MATCHENS SPELARE

3: Malkolm Nilsson Säfqvist. Bra på att läsa spelet och var flera gånger ute och avvärjde Mjällby-lägen. Också bra på att rädda bollar. Spelade en halvlek och höll nollan.

2: Alexander Lundin. Lugn och trygg och vågade rulla igång anfall. Räddade flera lägen som Djurgården hade. Höll nollan.

1: Samuel Leach Holm. Den av Djurgårdens alla mittfältare som var mest kreativ. Bra fot. Några passningar låg bakom lägen. En farlig frispark.