FEM SPANINGAR: "Bersant Celina bäst i AIK:s förlust"

Så var matchen

Serbiska ligatrean FK TSC Backa Topola stod för AIK:s motstånd i Marbella under lördagen. Första halvlek var en rätt märklig historia för jag tycker att Henning Bergs mannar var relativt bra, men i paus stod det ändå 2-0 till FK TSC. Visst, allt klaffade inte perfekt men det var en hörna samt ett mål från ingenstans som AIK släppte in. Framåt skapade man också en hel del intressanta situationer.

Ioannis Pittas var nära att göra mål både i den femte och tolfte minuten, Axel Björnström hotade med ett farligt skott efter en halvtimme och i 36:e minuten borde Taha Ayari fått en straff. AIK hade en hel del boll och skar igenom sitt motstånd vid en rad tillfällen, mycket tack vare skickliga Bersant Celina och nämnde Ayari.

Annons

Under en rätt lång period av inledningen i andra halvlek var AIK fortsatt bättre än sin motståndare. Men målen uteblev även om man, som i 67:e minuten när pigge inhopparen Abdihakin Ali kombinerade sig in i straffområdet, hotade framåt. Med 20 minuter kvar att spela genomförde man många byten och tiden efter det är svåranalyserad, precis som fallet i många andra träningsmatcher.

AIK:s lag: Kristoffer Nordfeldt - Mads Thychosen (Sotirios Papagiannopoulos 46), Alexander Milosevic (Ahmad Fata 70), Benjamin Tiedemann Hansen, Axel Björnström (Rasmus Bonde 70) - Rui Modesto (Erik Ring 70), Anton Salétros (Stanley Wilson 70), Martin Ellingsen (Abdihakin Ali 46), Bersant Celina (Dino Besirovic 70) - Taha Ayari (Omar Faraj 70), Ioannis Pittas (Emmanuel Gono 70)

Oj, oj - Bersant Celina

Sicken spelare Bersant Celina är. Den tidigare supertalangen blixtrade till stundtals i AIK i fjol men då var man långt ifrån ett välfungerande lag och därför ska det bli ruggigt spännande att se honom i år. I den här matchen var han bäst på plan, åtminstone i första halvlek. Finurlig, rörlig och i princip felfri med boll. Antingen gled han förbi sin motståndare med sin läckra teknik eller så hittade han smarta passningar. Backa Topola fick inte tag i honom. Och hans roll blir intressant när han utgår från kanten. Han var överallt och när han tog sig ut på sina äventyr inåt i planen fick vänsterbacken Axel Björnström ta hand om kanten. Jag är helt såld på Celina och om AIK lyfter sig på sättet som de hoppas under 2024 har jag svårt att se att han inte är en toppspelare i allsvenskan.

Annons

MATCHENS HÄNDELSE

Den ägde rum tidigt in i drabbningen. Då kom AIK:s Mads Thychosen något sent in i en duell, men domaren valde att fria helt. Det fick det serbiska laget att ilskna till. Hämnden? En spelare i Backa Topola satte in en medveten kapning snett bakifrån på Taha Ayari. Den borde utan tvekan ha renderat i ett gult kort. När domaren blåste frispark tappade dock FK TSC-spelarna det. I princip alla elva spelare rusade fram till domaren. Argast av alla? Målvakten, som sprang 30 meter och såg ut att vilja hoppa på domaren. Av ren rädsla (såg det ut som) för vad som skulle kunna hända valde domaren att inte dela ut något gult kort.

FRÅGETECKNET

Vilken mittback får nöja sig med bänkplats i AIK i år? Mot Backa Topola startade Alexander Milosevic och Benjamin Tiedemann Hansen och just nu tror jag att de ligger bäst till för att få speltid. Tiedemann Hansen hör man mycket gott om runt AIK och kapten Milosevic lär man inte flytta på. Därmed riskerar Sotirios Papagiannopoulos att hamna på bänken. Unge Collins Sichenje, som gjorde succé på lån i Finland förra året, ska inte heller glömmas bort.

Annons

MATCHENS SPELARE

3: Bersant Celina. Se ovan.

2: Taha Ayari. Får mycket beröm av folk internt i AIK och ser ut att ha tagit steg inför det här året. Tog för sig och borde exempelvis fått en straff.

1: Alexander Milosevic. Mittbacken var rejäl i sina aktioner.