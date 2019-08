FEM SPANINGAR: ”Billborn tror inte på mental aspekt kring Hammarbys insläppta mål"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

STOCKHOLM. Hammarby slog Helsingborg med 2-1 under söndagen. Här är Fotbollskanalens Martin Peterssons fem spaningar.

Frustration vändes glädjeexplosion

Borta mot Kalmar senast var Alexander Kacaniklic inblandad i den situation som ledde till att Hammarby fick en minst sagt billig straff emot sig. Efter poängtappet där blev kritiken mot domarteamet massiv från grönvitt håll. Därför kom det inte som någon chock att mer eller mindre alla på Tele2 Arena var rasande arga över domare Kristoffer Karlssons val att fria när Andreas Granqvist fällde just Kacaniklic inne i straffområdet i den 20:e minuten. Kacaniklic själv kunde inte tro sina ögon när det inte pekades på straffpunkten. Men bara någon minut senare fick hemmalaget och Kacaniklic sin ”revansch”. Då tryckte vinterns nyförvärv från Nantes in 1-0 efter ett magiskt anfall. Det inleddes med en uppöppnande passning från Darijan Bojanic till Muamer Tankovic, som sedan hittade sommarvärvningen Aron Johannsson i djupet. Forwarden spelade vidare till Kacaniklic, som säkert dunkade in bollen bakom Anders Lindegaard i gästernas mål. Ett otroligt vackert fotbollsmål och frustrationen över den uteblivna straffen byttes ut mot en enorm glädjeexplosion.

Helsingborg hängde helt enkelt inte med

1-0-målet var så klart en tung smäll för Helsingborg, som fram till dess inte skapat mycket och mest fått rikta in sig på att försvara sig långt ner i planen. Tron på att kunna vända på steken kan inte ha varit särskilt stor i ögonblicket då Kacaniklic nätade. Och offensiva Hammarby trummade bara på. Mot slutet av halvleken kom ett logiskt 2-0-mål (Muamer Tankovic stötte in bollen i mål efter inlägg av Kacaniklic) och det går inte att säga annat än att hemmalaget hade full kontroll under de första 45 minuterna. Henrik Larssons mannar kan inte stoltsera med någon kvick eller rörlig backlinje och mot Hammarbys snabba, finessrika och framåtlutade fotboll uppstod tydliga problem. Helsingborg känner så klart till Bajens individuella färdigheter och hur de bara vill ösa på offensivt, men trots att det kändes som att gästerna kunde se vad som skulle hända klarade de inte av att göra något åt det. De hängde helt enkelt inte med.

Reducering från ingenstans skapade lite darr

Den andra halvleken bjöd på liten underhållning. Hammarby såg inte alls lika sprudlande ut offensivt men samtidigt var Helsingborgs attacker mestadels lika tama som i första halvlek. De grönvita såg länge ut att bara kunna spela av matchen men plötsligt tappade hemmalaget lite fokus i defensiven, lät Helsingborg komma runt på högerkanten och därefter hitta in till Alexander Farnerud i straffområdet. Det resulterade i ett 2-1-mål i den 83:e minuten och en onödig nerv i slutminuterna. Efter reduceringen lyfte bortalaget upp Andreas Granqvist i anfallet och fick till en farlig frispark i den 92:a minuten som Markus Holgersson nickade rakt på Johan Wiland. Det blev lite darr, men inte mycket mer. Hammarby redde ut situationen och är tillbaka på vinnarspåret igen.

Billborn tror inte på mentalt ”spöke” kring insläppta målen

Stefan Billborn kallade Hammarbys sista 15 minuter för ”katastrof” på presskonferensen efter matchen och Muamer Tankovic var efter slutsignalen less över att historien från Kalmar-matchen (tappad 2-0-ledning till 2-2 sent) såg ut att kunna återupprepas. Bajen har gjort massvis av mål den senaste tiden men också släppt in många bollar. Om det finns en mental aspekt i det, med tanke på KFF-matchen senast? Det frågade jag de grönvital tränare på presskonferensen. Hans svar: ”Nej, det tror jag inte. Kalmar-matchen lever sitt eget liv. Det är att de fick en straff från ingenstans som gjorde att den matchen vände. De hade egentligen ingenting innan den perioden i andra halvlek. I våras hade vi ju tre-fyra matcher där vi höll nollan”. Om arbetet med att hålla nollan säger han också: ”Det handlar väl mer om att sätta en stolthet i att hålla nollan också. Vi har blivit lite bekväma både framåt och bakåt”.

Nyttiga minuter för Hammarbys nyförvärv

Nikola Djurdjic var avstängd och saknades under söndagen. I hans frånvaro fick nyförvärvet Aron Johannsson, som Hammarby jobbar på att få i form, chansen från start och 64 nyttiga minuter. Betyget efter hans startdebut? Fullt godkänt. Den förre Werder Bremen-forwarden såg rapp och rörlig ut, och framför allt bjöd på han på en assist till 1-0 och en ”hockeyassist” till 2-0. Hans insats sticker inte ut på något vis men med tiden kommer han säkert kunna utmärka sig mer.