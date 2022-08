FEM SPANINGAR: "Birmancevic närmar sig storformen"

MFF saknade Zeidan inledningsvis

Malmö FF hade det svårt att luckra upp Mjällby i första halvlek, vars tre innermittfältare gjorde ett stort jobb mot Sergio Peña, Erdal Rakip och Anders Christiansen. “AC” kom inte in i spelet under en halvlek där MFF bara skapade två målchanser av värde. Då var det uppenbart att den kreativa nyckeln Mousafa Zeidan saknades. Mittfältaren inledde matchen på bänken, säkerligen med Europa League-kvalreturen mot Sivasspor i åtanke, och hoppade inte in förrän i den 86:e minuten. Ett tecken på hur mycket Zeidan matchats den senaste månaden, och den uddlösa halvleken visade hur pass saknad han var.

ANNONS