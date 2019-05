FEM SPANINGAR: "Blåvitts derbyseger både märklig och logisk"

Göteborg kokade inför derbyt

Först och främst är det härligt att kunna konstatera att den här matchen glödde inför avspark. IFK Göteborgs tränare Poya Asbaghi har ”hetsat” mot Häcken i media och verkar ha försökt få ett övertag på motståndarlaget genom ett mentalt spel. Biljetterna till matchen var slutsålda flera dagar innan avspark. Båda lagen ligger i toppen av tabellen. Ja, mycket var spännande med den här matchen. Ett IFK Göteborg i medvind och som är att räkna med i tabellen ger en extra krydda till allsvenskan, så är det bara, och det vore kul om det i takt med att Häcken fortsätter att växa och prestera fina tabellplaceringar kan skapas en större och mer verklig rivalitet mellan de här lagen.

Häcken hade bollen - Blåvitt gjorde målet

Häcken inledde den här matchen bäst. Om IFK Göteborg tog ledningen i den nionde minuten? Ja, men det var faktiskt första gången som bortalaget hade bollen under ordentlig kontroll. Då kunde Blåvitt alldeles för enkelt hitta in till en rättvänd Patrik Karlsson Lagemyr, vars djupledsboll därefter ledde fram till 1-0-målet. Någon minut senare var målskytten Lasse Vibe nära att sätta 2-0, men därefter handlade det mesta om Häcken. Det var hemmalaget som hade bollen i sin ägo och tryckte på framåt i den första halvleken, dock utan att skapa supervassa farligheter. De stod Blåvitt för. Poya Asbaghis mannar var återigen väldigt bra på att ställa om och hota med ett djupledsspel. Häcken saknade tillräcklig spets för att på sitt håll kunna såra en högt stående Blåvitt-backlinje.

Resultatet både märkligt och logiskt

Häcken fortsatte att dominera i inledningen av den andra halvleken, och då ännu mer än vad man gjorde under de första 45 minuterna. Det var i princip bara spel på Häckens offensiva planhalva fram till Ahmed Yasins röda kort i den 66:e minuten och under den tiden kändes det som att de gulsvarta bara kom närmare och närmare en kvittering. Utvisningen blev så klart ett bakslag, men Häcken fortsatte att gå för 1-1 ändå och när Blåvitt stod och sov vid en frispark lyckades Kari Arkivuo få ett fritt inläggsläge och hitta in till Alexander Jeremejeff, som nickade in den efterlängtade kvitteringen i den 71:a minuten. Då hade Häcken, med en man mindre på planen, plötsligt en poäng att förlora och ett Blåvitt med ett numerärt övertag ville så klart försöka roffa åt sig alla tre poäng. Ett mer böljande spel blev resultatet av det och IFK med ett fortsatt sylvasst omställningsspel tvingade fram Peter Abrahamsson till flera bra räddningar. På tilläggstid kom sedan 2-1 till Blåvitt efter ännu en omställning. Ett märkligt slutresultat på så vis att Häcken stod för en bra insats och gjorde mycket svårt för IFK, men logiskt på så vis att Göteborg skapade absolut flest farliga målchanser.

IFK ska vara glada för det röda kortet

Ahmed Yasin visades alltså ut efter 20 spelade minuter i den första halvleken och det röda kortet känns tufft med tanke på att Häcken-yttern försökte slita sig loss från Sebastian Ohlsson som drog i Yasin för att stoppa en farlig kontring. Oavsett ska IFK Göteborg vara glada över att just Yasin fick kliva av där och då. För han var het i början av den andra halvleken och hade ett stort övertag på Blåvitts ytterback Victor Wernersson. Om han hade fått vara kvar på planen och Häcken därmed fått avsluta matchen med elva spelare tror jag inte att IFK hade stått som segrare just nu. En vändning från 0-1 till 2-1 kändes inte alls särskilt långt bort med tanke på sättet Häcken tryckte på innan utvisningen.

Karlsson Lagemyr är en av de hetaste i allsvenskan

Kan IFK Göteborg skapa någonting utan att Patrik Karlsson Lagemyr är inblandad? Ja, så klart. Men det är svårt att inte tänka tanken när man ser den så spelskicklige tian flyta runt på planen och servera boll efter boll. När han kommer rättvänd med bollen vid fötterna mellan motståndarlagets mittfält och backlinje, en yta som han ofta hittar in i, är han fullständigt livsfarlig. I dag låg ”Paka” bakom mycket och för mig är han en av allsvenskans mest formstarka spelare just nu.