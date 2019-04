FEM SPANINGAR: "Blåvitts talanger gör det lite bättre för alla i föreningen"

Blåvitts talanger gör det lite bättre för alla i föreningen

IFK Göteborg sätter stora förhoppningar och stort förtroende till spelare som Patrik Karlsson Lagemyr, Benjamin Nygren, Giorgij Charaisjvili med flera. Det är en satsning som är helt framtvingad av det ekonomiska läget, men oavsett så är det så situationen är i IFK.

Varje gång någon av talangerna gör mål, assist, eller en riktigt bra prestation så blir det lite bättre för alla i IFK Göteborg. Supportrarna får se lite av vad som kan komma i framtiden. Ledarstaben får spelare som kan göra ännu lite mer på allsvensk nivå. Kassören och styrelsen får spelare som kostar lite mer om de någon dag säljs framöver.

Det var bara IFK Norrköping som hade en yngre startelva i premiäromgången, och det var bara Trelleborgs FF som konsekvent använde ett yngre lag än IFK förra året. Att vara ung är inte automatiskt bra, men saker blir lite bättre om man är ung och gör bra saker.

Elfsborgs defensiv tillbaka till 2017-nivå

För allt som har sett dåligt ut i Elfsborg under det senaste året, så var det ändå några saker som laget och ledarstaben hade fixat till det bättre. En ny bra backlinje och en totalt sett förbättrad defensiv. De gick från 59 insläppta mål 2017, till 41 insläppta förra året. De gick från att släppa in minst tre mål i åtta matcher 2017, till tre matcher 2018 (varav två gånger mot BK Häcken).

I dag syntes få eller inga av de förbättringarna. IFK Göteborg hade det oerhört jobbigt första 20 minuterna, men sedan hittade de rätt med sina bollar samtidigt som Elfsborg gjorde de enkla misstagen. Det är ju sådana här prestationer som Elfsborg inte ska göra längre.

Att ställa om med fyran

Alexander Axén pratade i C Mores studio om att IFK Göteborg slog raka passningar på ett sätt som de aldrig gjorde förra året, och att de gick framåt med fler spelare och gjorde några saker enklare. De hade sin "fyra" framåt, med Karlsson Lagemyr, Nygren, Charaisjvili, och Robin Söder. I början fungerade det inte alls, men sedan växte de in i det, gjorde ett par mål, och tog löpningar så ofta som de gick. Samtliga tre mål, plus straffen, kom efter att de ställt om. Får de in Lasse Vibe och kan fortsätta med detta spelet, då kan det bli kul fler gånger i vår.

Allt som IFK behövde

Drygt 17200 på läktaren var en bra siffra för IFK Göteborg, den näst bästa hemmapremiären sedan 2009. 3-0 var en väldigt bra siffra för IFK Göteborg, den största hemmasegern på tio år mot Elfsborg. 3-0 var också den tangerat största segersiffran i allsvenskan under Poya Ashbagis tid. De kunde hantera en motgång (usla första 20 minuter), få ett mål, och sedan utnyttja det momentumet. De började inte skaka något efter den missade straffen. Att hantera en motgång var inte IFK Göteborgs paradgren på en fotbollsplan 2018, så i ett mentalt perspektiv var det också ett bra steg framåt.

Elfsborgs värvningar letar fortfarande

Jonathan Levi blev utbytt i halvtid efter att knappt ha haft bollen i första halvlek. Kevin Kabran och Deniz Hümmet gjorde intressanta inhopp, men det gav till slut ingenting. Pawel Cibicki var den som såg ut att kunna göra något kreativt och kvalitativt första 20-25 minuterna, men det var en del dirigerande och diskuterande kring löpningar för att få det i synk framöver. Stian Gregersen och Simon Strand hade bägge jobbigt i backlinjen i dag, och Gregersen blev utvisad.