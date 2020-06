FEM SPANINGAR: "Bojanic och Tankovic gjorde skillnaden - Paulinho inte lika lyckad"

Bojanic och Tankovic gjorde skillnaden

Darijan Bojanic slarvade en del i passningsspelet och slog bort en del bollar. Men vad gör det när han sedan kliver fram och sårar motståndaren så att hans lag vinner? Efter 13 minuter slog Bojanic en väldigt fin genomskärare. som slog ut Östersunds mittfält och backlinje. Vänsterbacken Marco Weymans hängde inte med utan tvingades hålla fast Alexander Kacaniklic, som fick straff. Men nyförvärvet Paulinho klev fram och missade.

När det hade gått 45 minuter och alla med defensiva egenskaper i Hammarby hade varit bättre än sina offensiva lagkamrater så fick Bojanic bollen en bit utanför straffområdet. En ny genomskärare som slog ut lagdelar till Muamer Tankovic. Tankovic tog emot och avslutade säkert i det bortre hörnet.

Tankovic svarade för 14 mål och sju assist förra säsongen. Och leveransen fortsätter. Efter 60 minuter gjorde han sitt andra mål för dagen, med mycket hjälp från bortalagets målvakt Aly Keita som gjorde en jättetavla och skyfflade in bollen i eget mål.

Viktigt att hålla nollan

Förra säsongen släppte Hammarby in 38 mål (MFF släppte in 16) och var på sjunde plats när det kom till det. Det är något som Bajen vill förbättra i år. I premiären var 20-årige Jordan Attah Kadiri var väldigt ensam i Östersunds anfall och bortalaget fick sällan fast bollen på Hammarbys planhalva. Mittbackarna Mads Fenger och David Fällman var bra i duellspelet och vann det mesta mot Attah Kadiri, och högerbacken Tim Söderström läste spelet bra och hade oftast bra koll på Simon Kroon. Visst, motståndet var svagt, men målet är att släppa in färre mål, så det var en bra start att hålla nollan.

Livet efter Nikola Djurdjic - Paulinho var inte lyckad

Förra året gjorde Djurdjic 13 mål och åtta assist. Men det var inte bara poängleveransen som gjorde att han var viktig. Han var också vass på att alltid ge allt, ta skitjobbet, trycka ner motståndarna, och bana väg för sina lagkamrater. Nu har han flyttat till Kina och mot Östersund startade nyförvärvet Paulinho som forward. Det var skillnad. Och inte lika bra. Paulinho fick spela i 66 minuter och det man kommer att minnas var att han missade en straff. Sedan hände ingenting. Nyförvärvet såg inte ut att vara i toppform. Inga avslut, ett par slarviga bolltapp och var nog inte den som sprang mest på planen. Det kan bara bli bättre och vi vet vad han tidigare har gjort i allsvenskan. För Hammarby är väl dilemmat att Paulinho varit som vassast till vänster, men där spelar Tankovic. Efter 66 minuter kom Aron Johannsson in. Stefan Billborn är väldigt svag för Johannsson och har på försäsongen sagt att anfallaren är ruggigt bra och kan vara för bra för allsvenskan. Med Johannsson på planen fick Bajen en tydligare uppspelspunkt och han var rörligare och mer spelbar. Gissar att Johannsson, som hade varit sjuk inför premiären, startar i nästa match.

Östersund hade inte mycket att sätta emot

Östersund hade ingen chans. Man kom till start med tanken att ligga lågt och stänga ytor där Hammarby är bra, som kantspelet. Det gick okej, men när Bojanic fick bollen centralt så blev man fruktansvärt straffade. Två gånger. Jordan Attah Kadiri var ensam och fick inte mycket hjälp så länge han var på planen, och han hade ingen chans mot Bajens mittbackar. I slutet blev det lite bättre. Rewan Amin flyttade fram och spelade som tia och det blev bra. Ytterbackarna vågade också flytta fram och Weymans hade ett väldigt fint inlägg. Men allt som allt så var Hammarby väldigt mycket bättre.

Oron över att spela utan sina fans

Bajens hemmapublik betyder mycket och förra säsongen var man seriens bästa hemmalag och tog 41 poäng på Tele2 med målskillnaden 49-15. Laget förlorade inte en enda match där utan hade tretton segrar och två oavgjorda. Inför premiären sa tränaren Stefan Billborn att det fanns en oro över att spela utan fansen. Därför var det givetvis oerhört viktigt att vinna säsongens första hemmamatch med 2-0. Klart att spelarna påverkades av att inte få det där trycket när man vinner boll och ska ställa om, för att ta ett exempel. Det gick inte lika fort i omställningsspelet. Det lär ta ett par omgångar innan det här sätter sig.