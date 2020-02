FEM SPANINGAR: ”Charaijsvili imponerade - lär vara ännu bättre i år”

Blåvitts föll igen - relativt chansfattigt

IFK Göteborg föll i försäsongspremiären mot danska Ålborg med 3-2, följde upp det med en ny uddamålsförlust med 1-0 mot Sarpsborg och kryssade inför avresan till Portugal mot Helsingborgs IF till 2-2. På torsdagen väntade, i varje fall på pappret, lättare motstånd mot Louletano, som i fjol slutade på niondeplats i den portugisiska tredjeligan och i år ligger på fjärdeplats i ligan.

Då blev det i slutändan förlust igen, samtidigt som det inte fanns jättegott om målchanser. Sargon Abraham blev tidigt frispelad i straffområdet, men var inte kylig och sköt en bit utanför mål. Giorgij Charaijsvili hade ett skott i insidan av stolpen som studsade vidare i andra stolpen, samtidigt som Abraham senare gjorde mål, men utöver det var det inte så många fler chanser. Blåvitt hotade förstås även i andra halvlek, men utan att få utdelning. Charaijsvili var fortsatt pigg och Tobias Sana, som spelade fram till ledningsmålet, likaså, men än dock fick de inte fira igen. I stället stod Louletano, lite överraskande, för dubbla mål och vann matcher mer eller mindre rättvist. Louletano skapade nämligen mer än Blåvitt i andra halvan av matchen.

Slarvigt av Blåvitt när Louletano avgjorde

Visst, det är en träningsmatch och spelar inte så stor roll, men Blåvitt såg lite slött ut vid andra målet, då Louletano inom loppet av en minut tog ledningen i matchen. Kristopher Da Graca lyckades inte möta en hemåtpassning och det innebar 17 sekunder efter Blåvitts avspark ledningsmål för Louletano.

Det avgjorde matchen, då Blåvitt aldrig kom ikapp efter det och efter avspark ska ju inte ett sådant mål ske. Samtidigt luftade också Blåvitt stora delar av truppen i andra halvlek, vilket också säkert bidrog till att laget inte skapade så mycket framåt. Blåvitt skapade mer i första halvan av matchen, även om det heller inte var överdrivet mycket.

Tungt för Holm - inledde så fint

IFK Göteborgs unge högerback Emil Holm, 19, har varit stor Blåvitt-supporter sedan barnsben, haft årskort i flera år och kom till klubbens akademi vid tolv års ålder. Därmed var det nog extra tungt för supportrar till klubben att se när han under torsdagen blev utburen på bår mot Louletano. Holm smällde ihop med en motståndare och föll till marken. 19-åringen skrek högt flera gånger om högt och vred sig i smärta. Risken är att det möjligen rör sig om något allvarligt, men det är inte bekräftat.

Holm inledde också väldigt fint mot Louletano, då han bland annat var resolut och stark i försvarsspelet och vid ett tillfälle stod för en läcker brytning mot en motståndare som försökte ta sig förbi honom. Holm blev därmed utbytt och in kom i stället nyförvärvet Alexander Jallow, som senare också fick en smäll, men kunde fortsätta att spela.

Charaijsvili har mer i sig - läcker aktion var värd ett bättre öde

IFK Göteborgs georgiske anfallare Giorgij Charaijsvili, 23, kom inför säsongen 2018 till Blåvitt och levererade nio mål och fyra assist på 27 matcher i allsvenskan. Då var han möjligen lagets bäste spelare och i fjol följde han upp det med sju mål och åtta assist på 28 matcher i serien. Charaijsvili har under senaste två åren varit viktig för Blåvitt och kommer att vara det även i år.

Anfallaren var i första halvlek hetast offensivt mot Louletano. 23-åringen höjde först tempot och frispelade Sargon Abraham till ett jätteläge, men fick se lagkamraten bränna möjligheten. Sedan var han nära igen, då han stod för ett läckert nummer på vänsterkanten. Först tunnlade han en motståndare och sedan tog han sig även förbi ytterligare en motståndare innan han skruvade bollen i insidan av ena stolpen, vilket gjorde att den studsade vidare i andra stolpen. Charaijsvili var därmed inblandad i två av Blåvitts tre heta målchanser i första halvan av matchen, där den sista resulterade i ett mål, då Tobias San

a efter ett slarvigt utspel av motståndarmålvakten spelade fram Abraham i straffområdet. I andra halvan av matchen skapade 23-åringen också lägen, då han bland annat vid ett tillfälle tog sig förbi en motståndare och sköt tätt utanför mål. Senare spelade han även fram Abraham till ett nytt fint läge, men det avslutet gick utanför mål. Mycket mer än så hade inte Blåvitt i den halvleken, samtidigt som Charaijsvili blev utbytt.

Charaijsvili har mer i sig och kan nog lyfta ytterligare i år. Det skulle inte förvåna om han producerar minst 10+8 till säsongens slut.

Hur kommer Sargon Abrahams roll att se ut i år?

Sargon Abraham lämnade sommaren 2018 Degerfors för spel i IFK Göteborg. 29-åringen kom då in i klubbens kris och skulle bidra, vilket han också gjorde med ett mål och två assist på tolv matcher i allsvenskan. Men i fjol blev det dock relativt snålt med speltid. Abraham fick under inledningen och under mitten av säsongen främst inhopp, men avslutade året med sex raka matcher på bänken utan speltid till poängskörden ett mål och två assist igen på 18 seriematcher.

Det är förstås aldrig roligt att nöta bänk, men kanske spelar det lite mindre roll för just Abraham, som sedan barnsben har varit supporter till Blåvitt. Han känner bland annat Oscar Wendt sedan tidigare och följde vänsterbackens sejour i Blåvitt nära. Därmed kan nog Abraham möjligen tycka det är okej med ett antal matcher på bänken om han får hoppa in. Mot Louletano spelade han från start, missade ett friläge plus någon chans till och satte en boll i mål. Han kan nog bli en bra inhoppare för Blåvitt även i år, men inte mer än så. Abraham blandar och ger.