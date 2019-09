FEM SPANINGAR: "Dagen då minst två lag ramlade bort från guldstriden"

Dagen då minst två lag ramlade bort från guldstriden

IFK Norrköping, BK Häcken, och IFK Göteborg förlorade idag. IFK-föreningarna kommer inte att ta ikapp åtta till tio poäng, och gå förbi fem-sex lag, på sju omgångar. Frågan nu är om BK Häcken (43 poäng) och Hammarby (44) har någon chans att ta sig förbi flera lag och komma ikapp serieledarna på 49-50 poäng, eller om det blir ett guldstrid med max tre lag?



Skakat på Stadion

Daniel Andersson viftade om att MFF behövde trycka upp. Det var frustrerade gester mellan spelarna. Burop från publiken. 1-9 i avslut till fördel IFK Norrköping efter drygt 30 minuter. MFF slängde iväg insparkar och gav bort boll efter boll på mittplan.



Såhär skakat har MFF inte varit av ett allsvenskt lag på Stadion på lång tid. IFK Norrköpings modiga passningsspel tog sig gång på gång förbi MFF:s osynkade press. Det slog raka, låga bollar in i ytor framför MFF:s backlinje. Varje frispark utnyttjades till att slå inlägg, även om det var 50 meter från MFF:s mål.



Det räckte dock inte, trots Isak Pettersson och trots nästan ett tiotal skottblock. MFF tog sig in i matchen, och IFK Norrköping kom för sällan rätt i de sista aktionerna så de kunde inte utnyttja det som de gjorde bra. Det var alltid något som det hakade upp sig på i sista aktionerna. MFF hade senare också helt annan kvalitet på på bänken för att försvara, än vad IFK Norrköping hade för att anfalla.



Larsson istället för Nielsen

Tidigare i dag publicerades en artikel på Fotbollskanalen om alla valmöjligheter som Uwe Rösler har, och som han tänker använda sig av, på mittbackssidan. Det tydliga valet i dag var att Eric Larsson fick starta istället för Lasse Nielsen, gissningsvis för att få ännu fler offensiva löp från backlinjen.



Efter två år som helt given, i varje match, är det en ny situation för Nielsen. Samtidigt kan vi nog gissa att han får starta när det blir bortamatch mot Dynamo Kiev?



Nollorna

IFK Norrköping gick in i den här matchen med sex raka nollor. Sedan första juni hade de släppt in fyra mål på elva matcher, där två av de insläppta kom när de själva försökte ösa fram ett segermål i slutminuterna. Det var också bara ett lag - AIK - som släppte in färre mål i allsvenskan förra året.



Isak Pettersson gjorde någon superb räddning för att förlänga sviten över 600 minuter, men han var inte omänsklig nog för att hålla det längre än 606 minuter.



Vingbackarna

Sören Rieks, Jo Inge Berget, Gudmundur Thorarinsson, Lars Krogh Gerson.

Hade någon för drygt två år sedan sagt att det skulle vara de fyra vingbackarna i en allsvensk toppmatch 2019 så hade jag uttryckt en viss tvekande attityd. Två tunga och löpstarka yttrar som gränsar mer mot anfallare än yttermittfältare, en passningsskicklig central mittfältare, och en (då) stabiliserande nummer sex/åtta.