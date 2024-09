FEM SPANINGAR: "Där tog Hammarby kål på Häcken"

IF Elfsborg

BAJENS PRESSPEL GAV RESULTAT

Istället för att låta fysiskt starke målskytten Jusef Erabi stöka runt i kamp med Häckens mittbacksjättar Even Hovland och Johan Hammar valde Kim Hellberg att satsa på Oscar Johansson Schellhas som rörlig ”falsk nia” istället. Det blev lyckat, och med tanke på det tajta spelschemat känns det rimligt att Hammarby försöker rulla runt något på sina offensiva alternativ.

Johansson Schellhas och Nahir Besara fungerade i princip som två ”tior” mot Häcken, och Hammarby träffade helt rätt i sitt presspel. Bortsett en pigg tiominutersinledning av gästerna var det ingen tvekan om att de grönvita fick ett rejält grepp om den här drabbningen.

Häcken, som så klart har ett jobb att göra vad gäller att implementera det som interimtränaren Joop Oosterveld vill få ut och dessutom lär ha en hel del fokus på att stabilisera saker och ting bakåt, blev lågt stående och saknade den tekniska skickligheten för att spela sig ur Hammarbys press. Den tog kål på bortalaget.

Bajen kunde vinna boll på offensiv planhalva alldeles för många gånger och de hade kunnat utnyttja fler än de två lägen som de gjorde mål på.

Nu har Hammarby spelat elva raka tävlingsmatcher utan att förlora. Defensivt har man hittat rätt och offensivt finns mycket kvalitet. På söndag väntar ett toppmöte med AIK och den allsvenska Europa-striden förvirrar mig. Det är egentligen omöjligt att tippa hur det här ska sluta, men med tanke på hur svårbesegrade både Bajen och AIK är just nu får Djurgården verkligen se upp.

UPP TILL BEVIS, HÄCKEN-SPELARE

Det här blev en tydlig och säker seger för Hammarby. För Häcken, där det varit uppenbart att det funnits ett visst spelarmissnöje med den nu sparkade tränaren Paco Johansen, är det upp till bevis för de många stjärnorna i laget. Att norrmannen, som hamnade snett i gulsvart, fick gå är naturligt med tanke på den svaga säsong som det här laget gjort. Men nu ligger mycket ansvar på spelartruppen att ta tag i saker och ting. De måste lyfta sig. Att åka till Tele2 Arena och spela mot Hammarby några dagar in med en ny tränare är givetvis en väldigt tuff uppgift men ska den här truppen kunna kliva ur den här säsongen med någon form av ”heder” i behåll krävs en rejäl uppryckning.

MATCHENS HÄNDELSE

Jag har blivit mer golvad av andra tifon genom åren, men supportergrupperingen Ultra Boys 25-årsfirande på Tele2 Arena under torsdagen höll hög, hög klass och förtjänar beröm. Målningen som visades upp inför avspark var väldigt snygg och otroligt välgjord. Det är lätt att ta den svenska supporterkulturen för givet när det ständigt levereras på en internationell toppnivå och på så sätt förväntade jag mig också något riktigt bra den här kvällen. Men tifot gjorde mig inte besviken.

FRÅGETECKNET

Vem av Hammarbys offensiva alternativ petas mot AIK på söndag? Jag räknar med att Jusef Erabi är tillbaka i startelvan då och det blir så klart väldigt svårt att bänka Oscar Johansson Schellhas efter två mål nu. Bazoumana Touré är dessutom given. Nahir Besara likaså. Uteslutningsmetoden leder mig alltså fram till Montader Madjed, som inte hade sin bästa kväll mot Häcken.

MATCHENS BÄSTA SPELARE

3: Oscar Johansson Schellhas. Ja, det var lätta mål som han fick göra. Men två fullträffar kombinerat med den vanliga fina arbetsinsatsen gör ändå honom till given ”man of the match”.

2: Bazoumana Touré. Yttern är ett ständigt hot framåt och han jobbar hårt och smart bakåt. Vållade problem för Häcken.

1: Nahir Besara. Har inte varit i toppslag den senaste tiden, men mot Häcken var kaptenen vass och inblandad i mycket.