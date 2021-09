Fem spaningar: "Där var AIK direkt usla - bör vara betydligt bättre"

AIK:s direkt svaga offensiv

I kategorin att bygga anfallsspel och etablera tryck på offensiv planhalva var AIK direkt usla mot Mjällby. Med spelare som Sebastian Larsson, Bilal Hussein, Nicolas Stefanelli och Henok Goitom centralt i banan bör de vara BETYDLIGT bättre på att få fast bollen och driva matchbilden. Samtidigt ska Mjällby ha kredd för deras presspel som bet väldigt fint.



Rött på Milosevic?

Knappt fem minuter in i matchen höll Mjällbys Amin Sarr på att komma fri - efter att Alexander Milosevic slarvat med bollen. Mittbacken kom tillbaka och gjorde ner Sarr, som annars mycket troligt hade fått ett friläge. Domaren plockade upp det gula. Jag hade inte ifrågasatt beslutet om färgen istället vore röd.

ANNONS

Mjällbys centrala mittfält imponerade…

David Löfquist, Elias Andersson och Jesper Gustavsson mot Sebastian Larsson och Bilal Hussein. Numerär fördel Mjällby, men det brukar inte alltid betyda att det blir så i praktiken. Men i den här matchen skulle det visa sig tydligt. AIK-duon fick inte en lugn stund att styra spelet som de är vana vid - vilket gjorde att hela maskineriet hackade. Mycket imponerande.



… Precis som Erick Otieno

"Vilken spelare han är" - "Han var bäst i AIK under våren". Solna-klubbens vänsterback har hyllats stort under säsongen. Och det med all rätt. Kenyanens snabbhet, tekniska kvaliteter och inläggsfot är något utöver det vanliga. 100 miljoner för en AIK-vänsterback? Inte den här gången heller. Inte ens nära. Men jag blir mycket förvånad om en större klubb i Europa inte nyper honom inom ett år. Mot Mjällby syntes han inte till speciellt mycket. Men de få gånger han gjorde det - då osade det klass. Precis som vi vant oss vid. En ljusglimt i en annars extremt platt kollektiv insats.



ANNONS

Ett, för en gångs skull, vindstilla Strandvallen, en speaker som inte kunde uttala namnen på hälften av AIK:s startelva, långa korvköer och jazz dånande ur högtalarna i halvtid. Att besöka Strandvallen är en speciell upplevelse - på många sätt. Kontrasten mot Solna-klubbens normala tillvaro på Friends Arena är otroligt stor. Och det kan man väl inte annat än att älska, eller? Kontrastsvenskan!