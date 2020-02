FEM SPANINGAR: "Där var Djurgården oväntat svagt i premiären"

Bedrövligt spel i egen box

Redan efter tre minuter släppte Djurgården in ett mål, efter att mittbacken Jacob Une Larsson varit alldeles för vek i en duell samtidigt som nye keepern Erland Tangvik hamnat på mellanhand och lämnat kassen helt öppen för Daouda Bamba. Hemmalaget spelade upp sig något efter den tidiga kallduschen, men innan paus hade regerande mästarlaget släppt in tre mål och alla kom till på ett liknande sätt. Efter inlägg in i straffområdet. Djurgården stod helt enkelt för ett bedrövligt spel i egen box. Lagkaptenen Marcus Danielson missade bollar, Jacob Une Larsson såg virrig ut och allt som allt var de blårandiga oväntat svaga längst bak.

Debut för Holmberg

I paus gjorde Djurgården en hel del byten. Bland annat fick nyförvärvet Kalle Holmberg komma in och göra debut. Vad han mäktade med att visa? Inte särskilt mycket. Han såg rörlig och pigg ut, och var involverad i de få farligheter som laget skapade, men han fick totalt sett inte mycket att jobba med. Djurgården föll till slut med 4-1 och även om det finns vissa ljusglimtar för hemmalaget att ta med sig, som Edward Chilufyas pigga inhopp, går det inte att göra annat än att konstatera att mycket var underkänt i guldlagets insats.

Ovanligt många insläppta mål för Djurgården

Djurgården släppte inte in fler än två mål i någon tävlingsmatch förra året (under ordinarie tid, mot Häcken i cupen föll man med 3-2 efter förlängning). Den trenden hängde alltså inte med in i 2020 års träningspremiär. En ovanligt dålig insats försvarsmässigt, alltså. Kommer det sätta griller i huvudet på spelarna? Det är upp till tränarduon Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf att se till att det inte händer nu.

Udda upplägg för försäsongen

Djurgården satsar på ett annorlunda upplägg för sin försäsong om man jämför med de andra lagen i allsvenskan. De drog till Sydafrika på träningsläger, och där spelades inte en enda match. Faktum är att den här drabbningen är den första och enda inför cuppremiären mot Dalkurd nästa lördag. Särskilt mycket att ”testa” har ju dock inte mästarlaget. Omsättningen i truppen har varit väldigt liten i vinter.

Mardrömsdebut för Tangvik

Tommi Vaiho sjuk och Per Kristian Bråtveit har skadat sitt ena finger. Därför fick Djurgårdens nye tredjekeeper Erland Tangvik, som hämtats in från den norska fjärdeligan (Tiller IL), chansen direkt mot Brann. Och debuten blev långt ifrån någon succé för norrmannen. Tangvik kom fel ut på inlägget som ledde till 0-1 efter tre minuters spel och han bjöd på en retur rakt ut till en Brann-spelare vid 1-3-målet. Överlag visade han inte mycket pondus och han gjorde få ingripanden med bestämdhet och kvalitet.