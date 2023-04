FEM SPANINGAR: "Därför är Kiese Thelin avgörande för MFF"

Kiese Thelin avgörande igen Den 30-årige centern avgjorde premiären mot Kalmar med sitt straffmål och satte två baljor i svenska cupen dessförinnan. Målmässigt har säsongen därmed börjat utmärkt för Isaac Kiese Thelin, trots att lagkamraterna inte hittar honom i alla lägen. Själv har han pratat om att rollen under Henrik Rydström handlar om att vara mindre delaktig i spelet, med ett större fokus på att avsluta anfallen. Okej, men vad händer om passningarna inte når boxen? Kiese Thelin såg länge ut att ha en sådan match, där bollarna antigen inte kom eller studsade från den långa kroppen. I den 80:e minuten kom så kvitteringen, efter att “IKT” avslutat elegant på Sergio Peñas utsökta yttersida. Kiese Thelin förvandlades till en magnet i för MFF, som hittade en våldsam slutforcering. Ett inlägg hittade honom sent men avslutet gick i stolpen, innan det förlösande målet kom i den 92:a minuten. Återigen var Kiese Thelin på rätt plats i straffområdet, återigen stod han för ett klassavslut. 2-1-målet gav Malmö segern och sex av sex möjliga poäng hittills.

Karaktärsfullt MFF - som behöver avgöra tidigare

Malmö har spelat fyra tävlingsmatcher under Rydström där de förväntats dominera bollinnehavet. Mötena med förra årets topplag Djurgården och Kalmar räknar jag inte dit. Under bara en av dessa matcher, 2-0-segern mot Skövde AIK, har MFF kunnat vinna komfortabelt. Mot både IFK Luleå och Degerfors gjorde de mål sent, precis som i dag. Laget visar mycket karaktär som klarar att avgöra matcher sent - å andra sidan var de totalt ofarliga i 80 minuter. För att minska darren på ribban behöver MFF avgöra matcherna tidigare, vilket de så klart har tid att göra.