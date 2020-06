FEM SPANINGAR: ”Därför kan Bråtveit lyfta Djurgårdens spel en nivå till”

STOCKHOLM. Djurgården slog Kalmar med 5-0 under söndagen. Här är Fotbollskanalens Martin Peterssons spaningar från matchen.

Djurgården fick starten de behövde - förtjänade de den?

Efter två raka förluster var pressen på det regerande mästarlaget Djurgården större än vanligt. Lite medvind var helt enkelt efterfrågat och man fick verkligen starten man behövde mot Kalmar. Om det var starten man förtjänade? Inte lika självklart. Men redan från avspark var det Djurgården som tog initiativ och spelade med energi och intensitet. Däremot var den tekniska kvaliteten inte särskilt hög under de första minuterna. Men en straff, något av ett ”slumpmål” efter flipperspel i straffområdet och en frispark senare stod det 3-0 i den tionde minuten. Allt gick Djurgårdens väg och utdelningen var brutal. I vanliga fall är det inte säkert att det hade stått mer än 1-0 efter tio minuter med samma matchbild, men ibland lossnar det bara för ett lag. Och någonstans har ju det med skicklighet att göra.

Full kontroll från Djurgården

Matchen var så klart redan död vid 3-0, och i paus hade Djurgården gått upp till 4-0. Dominansen på resultattavlan speglade inte riktigt det som utspelade sig på planen, men Djurgården var helt enkelt effektiva och hade god kontroll på bortalaget. Andra halvlek blev mest en väntan på slutsignalen. Kalmar bytte ut sin store stjärna Nils Fröling efter en timme, gissningsvis för att spara honom, och då förstod man smålänningarna inte var ute efter mer än att hålla nere siffrorna. 5-0 kom också med lite mer än fem minuter kvar av ordinarie speltid. Kevin Walker blev helt fri och satte punkt för dagen.

Show av Ulvestad - hur länge blir han kvar?

Fredrik Ulvestad är en otroligt skicklig fotbollsspelare på allsvensk nivå. Det vet vi sedan tidigare. Norrmannen var en av Djurgårdens absoluta nyckelspelare under guldåret i fjol och mot Kalmar var det inte mycket som gick snett för 28-åringen. Först var han stensätter från straffpunkten, därefter tråcklade han in 2-0 från nära håll och 4-0 dunkade han in på ett övertygande sätt när han fick bollen i närheten av straffområdeslinjen. Hur länge blir han kvar i Djurgården? Det är så klart en viktig fråga för sportchefen Bosse Andersson, för skulle Ulvestad försvinna finns ett stort hål att fylla. Kontraktet går ut efter säsongen och hittills har man fått känslan av att mittfältaren gärna undersöker vilka alternativ som finns på marknaden.

Därför kan Bråtveit lyfta Djurgårdens spel en nivå till

Det blev alltså ett målvaktsbyte i Djurgården till den här matchen. Inför förra säsongen värvades PK Bråtveit in från Norge med en tydlig tanke om att han skulle vara lagets förstemålvakt, men i samband med en kraschad MLS-flytt för norrmannen fick Tommi Vaiho chansen och tog den. Vaiho var i princip felfri under guldåret och bidrog starkt till den framgången. Men i grunden känns Bråtveit som en bättre målvakt och han fick alltså möjligheten mellan stolparna efter två raka förluster. 24-åringen var bra mot Kalmar och gjorde flera stabila ingripanden, men framför allt ger han en extra dimension till Djurgårdens spel jämfört med Vaiho. Bråtveit är vass med sina fötter och det passar de blårandigas spelsätt väldigt väl. Laget vill ju vara bollförande och ett offensivt lag. Därför kan också en målvakt som Bråtveit lyfta Djurgårdens spel en nivå till. Dessutom råder det ingen tvekan om att det är han som har den största potentialen att generera klubben pengar vid en framtida försäljning.

Mittenplacering att vänta för KFF?

Kalmar FF har många spännande och unga spelare, och dessutom en härlig mix med rutinerade pjäser som Viktor Elm och Romario. Nygamle tränaren Nanne Bergstrand ger också stabilitet och en organisation i spelet som kommer leda till poäng. Även om den här matchen blev en resultatmässig käftsmäll ska de rödvita vara relativt nöjda med sin inledning på säsongen. Sex poäng på fyra omgångar är absolut godkänt och de första matcherna skvallrar kanske också om hur det kommer bli i år för KFF: att de kommer ta sina segrar mot sämre lag men inte alltid räcka till mot topplagen. Bergstrands gäng har ju besegrat Helsingborg och Falkenberg, och förlorat mot Norrköping och Djurgården. Jag gissar på en stabil mittenplacering för Kalmar, och det känns som ett fall framåt för en förening som skakat rejält de senaste åren och i fjol var nära att ramla ur allsvenskan.