FEM SPANINGAR: "De kommer bli läskiga för MFF:s motståndare"

Malmös tränare testade nyförvärvet Taha Ali på högerkanten mot Vålerenga, gissningsvis för att få plats med både honom och Sebastian Nanasi på planen. Det blev en lyckoträff. Dribblern visade direkt upp sin fina teknik och hans samspel med Anders Christiansen slog ut Vålerenga tidigt. I den tredje minuten styrde ”AC”, på volley, läckert in ett inlägg från Ali och tio minuter senare kom 2-0 från samme dansk efter pass från just Ali. Den här matchen spär på känslan av att köpet från Helsingborg kan få till en mycket större slutprodukt i MFF, med bättre spelare runt omkring sig.

…men det slutade tråkigt

Med tanke på hur det klaffade för Ali lär det svida för honom och Malmö att han i slutet av första halvlek tvingades kliva av skadad. Plötsligt satte han sig ner i gräset och tog sig för sin vad. Yttern blev lindad och byttes ut. Olyckligt för MFF om det visar sig att han blir borta i någon eller några veckor när det här testet gav så positiva svar.

MFF ser ut att ha hittat sitt mittfält

Känslan under träningslägret har varit att Rydström vill satsa på ett centralt mittfält bestående av Hugo Larsson och Sergio Peña bakom ”tian” Anders Christiansen. Det upplägget ser ut att passa MFF väldigt bra. Det ger en uppenbar stadga till den himmelsblå offensiven, samtidigt som de båda ”sittande” är skickliga nog att bidra även framåt. Peña är pånyttfödd under nye tränaren och täcker stora ytor genom löpningar och smarta beslut. Det finns så klart saker att slipa på och allt var inte hundraprocentigt just i den här matchen men jag tror den nämnda trion kommer bli läskig att möta för motståndarna i allsvenskan i år. ”AC” har ju börjat matchas igång och mot Vålerenga visade han sin klass flera gånger om. I princip varje gång han fick ett skottläge blev det mål. Redan efter en dryg halvtimme stod han på tre nätkänningar. Imponerande.

Kliniskt Malmö

Totalt sett stod MFF för en gedigen insats mot Vålerenga. I omgångar kunde man inte stoppa norrmännen från att ta sig fram till farligheter men det var klasskillnad mellan lagen vad gäller spets i attackerna. Malmös offensiva spelare var en nivå bättre än Vålerengas och mycket mer kliniska när möjligheten att såra sin motståndare gavs.

Lovande nyförvärvsinsatser

Två nyförvärv som den svenska fotbollspubliken inte vet särskilt mycket om, Derek Cornelius och Gabriel Busanello, startade mot Vålerenga. Båda gjorde det bra. Cornelius ser redan ut att ha hittat rätt i MFF:s backlinje och vara steget före Noah Eile i kampen om speltid. Han är kanske inte spelaren som sticker ut allra mest men att han ska kunna vara en stabil allsvensk spelare råder det ingen tvekan om. Vad gäller brassen Busanello imponerar hans lugn. Vänsterbacken ser väldigt trygg ut med boll och han har de fysiska egenskaperna som krävs för att vara bra både defensivt och offensivt.