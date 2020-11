FEM SPANINGAR: "Den usla inledningstrenden kan förstöra Blåvitts säsong"

Nytt tidigt insläppt mål

Nahir Besara gjorde mål för Örebro SK innan två minuter hade passerat. Då hade IFK Göteborg knappt fått röra bollen och tvingats inse att de släppt in ytterligare ett tidigt mål. Det hände i den tredje matchminuten i den näst senaste omgången mot AIK och i den fjärde mot Malmö FF senast. Det kan låta som en löjlig grej, men har det blivit ett hjärnspöke inom IFK när domaren blåser för avspark? Tre matcher i rad med tidigt insläppa mål är långt ifrån det acceptabla. I slutändan kan detta bli en faktor till nya lågvattenpunkter i IFK Göteborgs säsong.

Blåvitt tog sedan över

Målet var nästan det enda ÖSK hade i målchansväg sedan. IFK tog sig i kragen och hade ganska omedelbart bra lägen genom Giorgi Charaisjvili och "Paka" Lagemyr. Pontus Wernbloom fick två mål korrekt bortdömda för offside i första halvlek. Blåvitt tog över helt och gjorde det genom att växla mellan längre bollar och spel längs marken. Mest framgångsrikt var kortpassingsspelet under första halvlek vilket tränaren Roland Nilsson kan ta med sig. 14-3 slutade skottstastiken till IFK:s förvar i första halvlek.

Inte ens tio minuter för Söder

Robin Söder har hoppat in tre matcher i rad efter den allvarliga skadan tidigare på säsongen. Ikväll byttes han in i den 87:e minuten först - det klart kortaste av hans tre inhopp. Då hade Blåvitts anstormning mojnat under andra halvlek och offensiven blev både trubbigare och mer ostrukturerad. Wernbloom bidrog återigen inte tillräckligt från sin anfallsposition och Patrik Karlsson Lagemyr byttes ut i paus. Blåvitt bokstavligen skriker efter en anfallare som kan rädda laget undan ett fritt fall i tabellen. Kan Robin Söder vara det? I så fall är åtta minuter inklusive tilläggstid väldigt lite tid att göra det på.

​Spetsen i ÖSK avgörande

Nahir Besara värvades till Örebro från cypriotiska Pafos FC inför säsongsstarten och visade omedelbart att hans klass är värdig mer än ett allsvenskt mittenlag. Ikväll var han avgörande med sitt behärskade avslut som ledde till matchens enda mål och med en förmåga att lugna ner spelet med. Besara är uppe i tolv allsvenska mål och är förstås en av allsvenskans absolut bästa värvningar. Minst lika viktig var målvakten Oscar Jansson som stod för ett oräkneligt antal räddningar. 29-åringen hade dessutom turen på sin sida när bollen på tilläggstid gick i ribban efter en tilltrasslad situation. I Jansson och Besara har ÖSK två spetsspelare som gjorde skillnaden ikväll.

En rysare väntar på Olympia

Falkenberg vann mot Djurgården med 3-2 och är uppe på kvalplats, en poäng bakom IFK Göteborg. Det gör att Helsingborgs IF är på nedflyttningsplats inför morgondagens Skånederby mot Malmö FF. En match där ingen kommer förvänta sig att HIF kommer ta poäng i. Det kommer i vilket fall leda till att tillställningen nästa söndag på Olympia mellan HIF och Blåvitt kan bli avgörande på något sätt. Inte poängmässigt nödvändigtvis, men definitivt har den möjlighet att sänka något lag självförtroende till ohälsosamma nivåer i en bottenstrid. En riktig höstrysare för den som inte får nog av Halloween.