FEM SPANINGAR: "Det är inget annat än oerhört imponerande, Elfsborg"

INGET ANNAT ÄN OERHÖRT IMPONERANDE

Tionde matchen på fem veckor och begränsad rotation i startelvan. Det borde märkas i allt högre grad på både Elfsborgs spel och lungor. Det märks - men inte så mycket som det "borde".

Förklaringen är delvis en enorm trygghet i spelet, som har satt sig imponerande snabbt under Hiljemark. Men det känns samtidigt som att boråsarna spelar i någon form av trans periodvis. De positiva resultaten gör att spelarna slutar känna efter - och då kan de nästintill spela hur mycket som helst.

Självklart pendlar matcherna fram och tillbaka en del, och energin dalar en aning emellanåt, men någon större trötthet finns inte. Varken i benen eller mentalt. Elfsborg bara ångar på - och fortsätter först och främst att vinna matcher.

Det är inget annat än oerhört imponerande.

EN AV DE MEST SEVÄRDA SPELARNA I SERIEN

Amin Boudri, 19, fostrades i AIK men spenderade sedan tre år i italienska Venezias ungdomslag. I vintras valde han att flytta hem till Sverige igen - och landade då i den allsvenska nykomlingen Gais.

Den offensivt skicklige spelaren visade tidigt upp stor potential under försäsongen. Under de minuter han har fått på på den allsvenska scenen (fyra starter och nio inhopp) har han varvat upp allt kraftigare under säsongens lopp.

Den senaste tiden har han både från offensivt mittfält och från vänsterkanten varit ett stort utropstecken i Gais. Med sitt enorma flyt med bollen, sina skickliga en-mot-en-aktioner och sitt ändlösa mod är han nu en av de mest sevärda spelarna i hela allsvenskan just nu.

Just de egenskaperna betalar stora europeiska klubbar dyra pengar för. Börjar Boudri dessutom göra lite poäng (ett mål hittills) kan han bli en riktig guldgruva för Grönsvart.

Han har fått begränsade chanser hittills av tränare Fredrik Holmberg. Nu bör det snart vara dags att släppa lös Boudris råtalang i betydligt högre utsträckning.

MATCHENS HÄNDELSE

Ahmed Qasems utvisning låg bra till här. Men då Elfsborg red ut Gais forcering och kunde vinna ändå landar ”matchens händelse” i Anes Cardaklijas oturliga självmål före paus.

Gais hade just jobbat sig in i matchen, kvitterat och tagit över spelet. Då kastade Holmén in en chansboll mot målområdet - och den unge Gais-backen fick inte ordning på fötterna och råkade styra bollen i eget nät.

FRÅGETECKNET

Gais förstekeeper Mergim Krasniqi skadade knät mot Norrköping för en vecka sedan. 31-åringen blir inte borta länge, men missade däremot mötet med Elfsborg på Borås arena.

Då fick Kees Sims, som nyligen varit iväg på OS-uppdrag med Nya Zeeland, chansen från start - vilket i sig blev ett stort frågetecken inför matchen.

Sims inledde skakigt, men jobbade sig sedan in i matchen. Då stod 21-åringen bland annat för en vass frilägesräddning på Jalal Abdullais försök med knappa halvtimmen spelad.

Gais förlorade matchen, men Kees Sims kunde trots den icke-förtroendegivande starten spela upp sig och länge stå för en stabil insats. I matchens sista minut, när Gais jagade en kvittering, tog Sims med sig en boll med armen högt upp på egen planhalva - och fick med det syna det röda kortet.

Tung för Sims, tungt för Gais, som nu får hoppas att Krasniqi är i speldugligt skick när Halmstad väntar på hemmaplan om en vecka.

MATCHENS SPELARE

1. Timothy Ouma. Överlägsen i stora perioder och återigen en gigant på det centrala mittfältet. 20-åringen behärskar precis alla delar av spelet på en skyhög allsvensk nivå. Vilket genombrott Ouma har fått under Hiljemarks ledning.

2. Amin Boudri. Motivering ovan.

3. Sebastian Holmén. Elfsborgs kapten höll ihop försvarsspelet oerhört väl när Gais tryckte på för en kvittering mot slutet. Stod för flera viktiga framstötar och brytningar.