FEM SPANINGAR: "Det avgör om Blåvitt hänger kvar i allsvenskan"

SALÈTROS VAR ÖVERLÄGSEN

En stor anledning till att AIK hängde kvar i allsvenskan förra året var Anton Salétros som kom i juli. Under hösten bar han laget på sina axlar.

Den här säsongen har han fortfarande varit bra, men kanske inte glänst lika mycket. Det har dock haft sina orsaker. Som att Martin Ellingsen och Abdihakin Ali varit skadade, som att han fått spela med offensiva Bersant Celina, som att han ibland fått spela med nyförvärvet Ismaila Coulibaly som har letat efter form. Han har fått ta ett större defensivt ansvar, och då har offensiven blivit lidande. Mot IFK Göteborg fick Salétros spela med Lamine Dabo. Dabo tog en defensiv roll, vilket gjorde att Salétros kunde ligga högre. Då var han fantastisk. I spelet utan boll var han oerhört bra i presspelet. I spelet med boll var han ständigt spelbar och fördelade fint. Och han gjorde det viktiga 2-2-målet. Det går att förstå varför Jon Dahl Tomasson återigen har tagit ut Salétros i landslaget.

Annons

THYSCHOSENS PRESSPEL

Det hände grejer kring AIK:s högerback Mads Thychosen. Vid IFK Göteborgs 1-0-mål fick Thychosen för sig att gå i stenhård press på Sebastian Ohlsson som fick bollen vid eget straffområde. Ganska modigt när man är i ett lag som kom till spel med tre raka förluster och som släppt in 18 mål på de fem senaste.

Ohlsson och Malick Yalcouye spelade sig igenom pressen och med Thychosen bortspelad var det öppen gata för Paulos Abraham på kanten. Abraham avancerade till Blåvitts straffområde och satte en rak passning till Oscar Pettersson som satte 1-0.

Åtta minuter senare gjorde Thychosen samma sak. Hög press, den här gången på Yalcouye. Men nu vann hann bollen, och satte snabbt in ett inlägg i Blåvitts straffområde, rensning och bollen ut till Omar Faraj som placerade in 1-1.

Det var även Thychosen som gick in i press på Paulos Abraham en bit in på Göteborgs planhalva, vilket gjorde att Abraham slog bort bollen till Bersant Celina, innan AIK gjorde 2-2.

Annons

FRÅGETECKNET

IFK Göteborg. Elva poäng efter elva omgångar. 12-19 i målskillnad. En poäng ner under strecket. Mot AIK säckade laget ihop fullständigt. Man ledde med 1-0 och 2-1 men förlorade med 2-5. Så fort det blev lite motgång, efter 2-2 och 2-3, så vek laget ner sig helt och hållet och det blev väldigt ängsligt. Sommaren blir avgörande för Blåvitt. Laget måste förstärkas. Säljer man sin bästa spelare i Malick Yalcouye? I så fall blir det många miljoner in och då blir det viktigt att träffa rätt i nyförvärv. Man behöver förstärka på flera positioner. I varje lagdel. Om Yalcouye säljs så behövs det en mittfältare. Dessutom måste en nia in. Och fler spelare än så. Enligt Fotbolldirekt kommer Sebastian Ohlsson att lämna.

MATCHENS HÄNDELSE

Matchens händelse var hur matchen svängde och hur Blåvitt vek ner sig direkt det blev motgång. Vill annars ta ut en sekvens som var fin. Gillade hela sekvensen i slutet av första halvlek när Bersant Celina klev in i plan från vänster precis utanför Blåvitts straffområde och var så nära att borra upp bollen i det bortre krysset. Fin prestation. Då stod Elis Bishesari för en ännu finare prestation och låg som ett streck med ena handen uppe vid krysset och räddade. Efter slutsignalen var Kristoffer Nordfeldt framme och pratade länge med Bishesari som släppte in fem mål.

Annons

MATCHENS SPELARE

3: Anton Salétros. Jättefin insats. Kämpade hela tiden. Bra i presspel, ännu finare med bollen.

2: Omar Faraj. AIK har saknat sin hårt jobbande anfallare som missade fem matcher (då vann AIK bara en.

1: Ioannis Pittas. Hela tiden jobbig för motståndarna. Löpte, löpte och löpte, och drog isär linjer.