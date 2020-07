FEM SPANINGAR: "Det gick att känna igen Hammarby"

STOCKHOLM. Hammarby slog Örebro med 3-0 under måndagen. Här är Fotbollskanalens Martin Peterssons fem spaningar från matchen.

Stora förändringar i Hammarbys startelva

Tolv poäng på tio omgångar. Det går ju inte att säga att det var frid och fröjd i Hammarby inför den här matchen. Då valde tränaren Stefan Billborn att skaka om i laget och göra flera förändringar i startelvan. Muamer Tankovic lämnades helt utanför truppen, eftersom han ännu inte gett besked till klubben om han tänker förlänga sitt avtal som löper ut om fyra dagar, och vidare bänkades spelare som Alexander Kacaniklic, Darijan Bojanic och Imad Khalili. Det tajta spelschemat är säkert en anledning till det, men det är också tydligt att Kacaniklic och Bojanic inte levererat som tidigare i år, och kanske ville Billborn väcka liv i sitt lag?

Bajen fick till ett rejält lyft

Om skiftena gav effekt? Ja. I den första halvleken såg man inte särskilt mycket av det sega Hammarby som visat upp sig hittills den här säsongen. Nu fanns helt plötsligt en större bestämdhet, frenesi och aggressivitet i de grönvitas spel. Laget satt ihop när de pressade och vann en rad bollar på offensiv planhalva under de första 45 minuterna, vilket vållade problem för ÖSK. Visst, den tekniska kvaliteten var inte alltid på topp och effektiviteten kunde ha varit bättre (för Bajen brände många fina målchanser), men det blir någonstans sekundärt när det faktiskt går att känna igen det spel som tidigare varit framgångsrikt för laget och som man trodde att de bara skulle fortsätta tugga på med i år.

ÖSK halvfarligt efter 2-0

Tidigt i den andra halvleken tryckte Mads Fenger in 2-0 för Hammarby efter en hörna och efter de sumpade möjligheterna i första halvlek som ändå gav nerv till matchen kom det så klart väldigt lägligt. Ett oerhört tungt psykologiskt mål som gav hemmalaget ro och tro. Men en bit in i halvleken började ÖSK se halvfarliga ut. Bajen slarvade en hel del i speluppbyggnaden och kunde ha straffats för det. Men så dundrade Abdul Khalili in en frispark från drygt 29 meter, i den 73:e minuten - och så var matchen avgjord.

Fjolårets Hammarby på besök - blir det mer än så framöver?

Nej, jag ska inte få det att låta som att Hammarbys kritiska situation är löst eller att den här insatsen kan mäta sig med de fina prestationer som laget radade upp under 2019. Men det går åtminstone att sträcka sig till att det här var ett fall framåt och att fjolårets Hammarby var på besök på Tele2 Arena under måndagskvällen. Det ger inga garantier för att de kommer fortsätta på det här sättet framöver, att de ”flyttar in” på Tele2 igen snarare än bara gör besök, men nu har Stefan Billborn något att bygga vidare på. Och alla vet vad segrar gör med självförtroendet. Nu krävs att de grönvita plockar några sådana på rad för att komma in i ett stim och inte råka ut för små hack i kurvan, och matcher mot Helsingborg samt Falkenberg framöver ger stora möjligheter till det.

Khalili på gång

Är Abdul Khalili på väg att hitta formen? Möjligt. Inte bara hans läckra frisparksmål i den andra halvleken talar för det. I nummer tio-rollen var nyförvärvet väldigt bra. Han var involverad i mycket, bra med boll och en pådrivare i spelet. Den tidigare landslagsspelaren håller högsta allsvenska klass när allt sitter för honom och det är ett glädjande besked för Hammarby att han visar framfötterna i ett läge när andra stjärnor inte levererar eller har en osäker framtid i klubben. För övrigt var det flera spelare i grönvitt som imponerade individuellt mot Örebro. Exempelvis ytterbacken Tim Söderström och skicklige 17-åringen Aimar Sher.