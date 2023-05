FEM SPANINGAR: "Det hade varit en mardröm för Djurgården"

Mjällby hade gjort Tele2-läxan

Djurgården satte in en bra och effektiv press direkt. Man vann boll, fick till ett tryck och hade publiken med sig i ryggen. Då kom Mjällby ingenstans. Problemet? Det varade bara i några minuter. För sen började ett finurligt bortalag spela sig ur flera stressade situationer, samtidigt som Djurgården slarvade i vissa situationer. Mot Hammarby just på Tele2 Arena för några veckor sedan var Mjällby allt annat än nöjda med sin första halvlek - offensivt. Då var man ramstarkt bakåt men svaga med boll. Nu lyckades man istället, åtminstone stundtals, etablera spel på offensiv planhalva under de första 45 minuterna mot Djurgården. Det var först mot slutet av halvleken som hemmalaget fick upp tempot tillräckligt för att kunna såra Mjällby, men de stora målchanserna uteblev och 0-0 i paus var fullt rimligt. Totalt sett var Djurgården trubbigt offensivt, även om inte halvleken i sig var direkt dålig.

Stabilt, Djurgården

Att en individuell prestation i antingen positiv eller negativ bemärkelse skulle vara det som behövdes för att bryta dödläget i den här matchen och luckra upp spelet var ingen högoddsare i paus. Det blev Magnus Eriksson som klev fram och visade vägen för sitt Djurgården. Lagkaptenen siktade in sig från en position utanför straffområdet och drog sedan till med ett klassavslut till 1-0. Det gav Djurgården energi och viktigt andrum mot ett lag som är så disciplinerat som Mjällby. Defensivt var också hemmalaget väldigt stabilt i den här matchen och man tillät inte bortalaget nosa på något kvitteringsmål. Istället fortsatte Djurgården att ha mycket boll efter 1-0 och när Mjällby öppnade upp sig mot slutet av den andra halvleken satte de blårandiga spiken i kistan genom ett Victor Edvardsen-mål till 2-0. Det här var ingen briljant insats av Djurgården men totalt sett var man nivån bättre än Mjällby och poängen var aldrig under hot efter 1-0.

"Lill-Bagarn" fortsätter imponera

Det är mycket mer än bara den blonda kalufsen som gör att Otto Rosengren sticker ut på en fotbollsplan. Och det är överlag svårt att inte uppskatta ”Lill-Bagarn”. För tekniken, modet, smartheten och självklarheten han har på planen. För de märkbara känslorna han visat för Mjällby AIF, hans klubb. 20-åringen tillhör inte den största av föreningar och hans lönekuvert lär inte imponera på många i serien. Men ändå säger han sig inte ha lockats av någon större klubb i allsvenskan. Ska han lämna Mjällby så ska det vara för något större utomlands. En sådan flytt lär han kunna få till i sommar, efter en väldigt stark första halva av 2023. Mot Djurgården var Rosengren en av de Mjällby-spelare som spelade med ett lugn med bollen vid fötterna och hela tiden försökte hitta lösningar. Han kommer bli något stort och jag har väldigt svårt att se att den allsvenska publiken får njuta av honom länge till.

Det hade varit en mardröm för Djurgården

Om man inför den här matchen hade satt upp en lista på tio saker som Djurgården behövde så skulle ”tre poäng” skrivas in på alla platser mellan ett och nio. Först på plats tio skulle ”bra spel” fogas in. För läget var kritiskt efter derbyförlusten mot Hammarby och framför allt hade ett poängtapp mot Mjällby varit blytungt med tanke på veckan som nu väntar. På onsdag ska man ta sig an Häcken och på söndag är det dags för derby mot AIK. Det hade helt enkelt varit en mardröm för de blårandiga att ta sats mot de två stormatcherna utan tre poäng i bagaget.

Förlösande för Edvardsen?

Victor Edvardsen har inte fått den säsongsstart som han hoppats på. Efter uttagningen till januariturnén och hårdträning i vintras klev han in i det nya året med känslan av att vara i bättre fysiskt skick än någonsin. Forwarden såg säkerligen en säsong där han tar sina prestationer till nästa nivå framför sig. Men istället har det hackat för honom och nu fick Edvardsen inleda på bänken mot Mjällby. Först i den 82:a minuten byttes han in och uppenbarligen hanterade han petningen på rätt sätt, vilket han var inne på i intervjun i Discovery+ efter slutsignalen. Edvardsen var pigg och på tilläggstid borrade han in 2-0 i bortre hörnet på ett skickligt sätt. Då bara exploderade han känslomässigt. Glädjeskriket och sparken in i en reklamskylt visade hur viktigt det var för honom att göra sitt första mål i allsvenskan sedan den 18 september i fjol. Nu får Djurgården hoppas på att det här målet blir förlösande för Edvardsen. Offensiva spelare i form har laget saknat i år.