FEM SPANINGAR: "Det här AIK-laget ska kunna lyfta i höst"

AIK:s 1-0-mål kom oväntat

Även om AIK var farligast i inledningen av matchen tog Hammarby verkligen tag i taktpinnen efter drygt tio minuter. De grönvita malde på och hade en period på 15 minuter där man tryckte ner AIK och skapade en del nästan-lägen. Men gästerna fick inte utdelning och plötsligt kom ett oväntat 1-0-mål för hemmalaget istället. Vladimir Rodic tog inte hemjobbet och till slut kunde en helt fri Nabil Bahoui rulla in ledningsmålet. Därefter var AIK det bättre laget och i den 37:e minuten ökade Paulos Abraham på till 2-0 efter att ha vunnit boll och samspelat med Nabil Bahoui. Bajen? Otroligt veka i flera dueller och det kostade ett mål. Hammarbys försvarsspel i första halvlek var allt annat än bra.

Allt ser ut att bli pannkaka för Hammarby

Hammarby inledde piggt i den andra halvleken och var tidigt nära att nicka in 2-1 på en hörna. Men det blev ingen reducering och AIK spelade kontrollerat. För även om gästerna hade mycket boll så släppte inte hemmalaget till mycket. Och när Mikael Lustig dunkade in 3-0 med en kvart kvar att spela satt spiken i kistan. Hammarby fick aldrig till det offensivt. Spetsen som Alexander Kacaniklic (har varit skadad och kom in i 63:e minuten), Muamer Tankovic (skadad) och Darijan Bojanic (varit sjuk och satt på bänken) bidrar med saknades. Återigen växer nu gapet upp till en Europa-plats för Hammarby och med bara allsvenskan kvar att fokusera på är pressen stor på tränaren Stefan Billborn att leverera framöver. Just nu ser 2020 ut att bli pannkaka för klubben som storsatsat de senaste säsongerna.

AIK klättrar - och det här laget ska kunna lyfta mer i höst

Ebenezer Ofori och Sotirios Papgiannopoulos avstängda. Kolbeinn Sigthorsson skadad, som vanligt. Trots det kunde AIK ställa upp med en startelva av hög klass i den här matchen. Janosevic - Lustig, Karlsson, Mets, Kahl - Larsson, Adu, Rogic - Abraham, Goitom, Bahoui. De namnen ska kunna slåss i toppen av den här serien och nye tränaren Bartosz Grzelak har numera ingenting att skylla på vad gäller truppen. Han ska kunna lyfta det här laget ett par snäpp i tabellen. Det här var möjligtvis ett första steg (poängmässigt) mot någonting bättre. Nu klev man om IFK Göteborg och kan sikta in sig på att gå ikapp fler lag.

Fortsatt dystert facit mot AIK för Billborn

Inför den här matchen hade Hammarbys tränare Stefan Billborn förlorat fyra av de fem senaste derbyna mot AIK. Och hans facit mot de svartgula blev alltså bara sämre av den här matchen. När resultaten i övrigt går emot är det alltid tufft för en tränare i någon av de stora klubbarna i Stockholm att misslyckas mot rivalerna. Trycket på Billborn ökar av just den här typen av missräkningar.

Var det här början på något för Bahoui?

Han klev av med lite mer än 20 minuter kvar att spela, men för Nabil Bahoui var det här säkert ett fint derby och en viktig match, efter en lång skadefrånvaro och ett tufft år för AIK. Den offensive stjärnan gjorde ett mål och en assist. Kan det vara början på något? Senast Bahoui gjorde mål i allsvenskan var den 11 augusti förra säsongen. Fyra dagar senare nätade han i Europa-spel mot Sheriff. I övrigt kan noteras att nyförvärvet Mikael Lustig återigen var väldigt bra - och att Paulos Abraham stod för en insats som inte direkt kommer dämpa intresset för honom inför internationella transferfönstrets stängning den 5 oktober. 18-åringen var väldigt bra och inblandad i mycket offensivt.