FEM SPANINGAR: "Det här imponerade på en helt annan nivå, Hammarby"

Hammarby i ett makalöst flow

Efter tre raka segrar gick Hammarby in i matchen med ett ordentligt självförtroende. När de sedan fick in 1-0 redan efter två minuter, ja, då kändes det som att det inte fanns något stopp på dem. De kom in i ett otroligt flow och läktarna gungade på Tele2 Arena. Målet resulterade i ett Hammarby helt utan rädsla. De grönvita spelarna bara körde på och flög fram i attacker som Norrköping inte någonstans var redo att hantera.

…och det bara fortsatte

Frenesin och energin fanns kvar i Hammarby under hela den första halvleken och man skapade en rad riktiga farligheter. Pa Dibba satte 2-0 efter en solorush från egen planhalva och norrmannen Sander Svendsen, som fick starta i allsvenskan för första gången i år, var nära att näta två gånger om. Hammarby hade utan tvekan kunnat ha lett med fyra eller fem bollar i paus.

…men Bajen höll på att tappa allt

I den andra halvleken såg spelet annorlunda ut. Norrköping släppte inte till lika mycket bakåt och kanske spreds det en tanke om att vara nöjt med 2-0-resultatet i Hammarbys lag. De hade i alla fall inte lika stor anledning till att gå framåt och mot slutet av matchen var Norrköpings offensiv vass. Gästerna fick in 2-1 efter att Johan Wiland överraskande lämnat retur på ett skott från David Moberg Karlsson och därefter var man centimeter ifrån att sätta 2-2. Sett till matchen som helhet borde Hammarby ha tagit död på den tidigare och det blev onödigt nervigt för de grönvita i slutminuterna.

Vad hände, Simon Skrabb?

Först var han helt ovillig att gå in i en närkamp med Muamer Tankovic, vilket gav Hammarby-spelaren fritt fram att ostört nicka in 1-0. Därefter ramlade han när han försökte stoppa Pa Dibbas solonummer och gav istället Dibba ett bra läge att sätta 2-0. Nej, Simon Skrabb hade ingen trevlig första halvlek på Tele2 Arena. Hans misstag blev kostsamma.

Vad ska det bli av Hammarby?

Hammarby var ett rejält osäkert kort inför säsongen och min uppfattning är att det inte är särskilt många som har trott att de ska kunna vara med i den absoluta toppen det här året (även om de själva har pratat om det). Tidigare har Bajen inte mött något förväntat topplag och att slå Norrköping på det här sättet imponerar på en helt annan nivå än det man gjort innan i år. Det är bara att kolla på hur Hammarby-spelarna agerade i den här matchen för att förstå vad några segrar innebär för ett lag och med fyra raka vinster i bagaget kan Bajen flyga långt. Det garanterar inte på långa vägar en succésäsong och vi har lärt oss förut att det svänger fort i fotboll, men klart är att Stefan Billborns mannar måste ha satt sig i respekt hos sina konkurrenter och med den nuvarande bredden i truppen kan lagets supportrar se på framtiden med en enorm tillförsikt.