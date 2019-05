FEM SPANINGAR: "Det här såg ju rätt bra ut, Bilal Hussein"

Det här såg ju rätt bra ut, Bilal Hussein

Det har varit ett tag där man mest har väntat på att se hur det skulle se ut för 19-åringen Bilal Hussein i allsvenskan. Riktigt fina ord från några i AIK, bra höjd på försäsongen, ett par korta inhopp, fascinerande spelstil.

I dag fick han starta för första gången i allsvenskan. Som Alexander Axén sa i C More: varje sekvens som Hussein var inblandad i så såg han ut att göra AIK:s anfallsspel bättre, och han gjorde också assist till 0-1 med ett bra inlägg. Lätt i steget, fin teknik, och hans huvud rörde på sig konstant för att ha koll på omgivningen.

Oskyddat straffområde

Markus Holgersson röt till under matchen mot Djurgården: Helsingborgs IF hade då fyra mål i rad släppt in mål på inlägg. I dag la vi till ytterligare ett insläppt mål efter ett inlägg. I dag var det också ett insläppt efter en hörna, och det innebar att HIF redan har släppt in tre mål i samband med hörnor. Dessutom har det varit ett par bollar genom HIF:s backlinje som har gett baklängesmål, Henok Goitom var inte den första att utnyttja det.

Ska HIF ta fler poäng så krävs det att de blir bättre på att försvara sitt eget straffområde.

Allt som AIK ville

Åtta mål framåt på åtta matcher. Derbyseger senast, men hur stor urladdning var det och hur snabbt återhämtar man sig från något sånt? Ett obesegrat HIF på Olympia, en arena där AIK historiskt sett har haft svårt.

Det här hade kunnat vara en sådan match där AIK hade sett sega och uddlösa ut, och det hade inte varit så förvånande för någon. Istället var de solida, gjorde tre mål, och kontrollerade detta.

En mindre publikbesvikelse?

11455 i premiären mot IFK Norrköping. Drygt 6100 mot Gif Sundsvall. Knappt 7100 mot Djurgården. Drygt 8500 i dag. Nja?

Det är bättre siffror än 2016-säsongen, men visst trodde man att HIF skulle kunna dra ytterligare folk i inledningen av den allsvenska återkomsten? Dock en eloge till klacken, som ofta håller igång och som innehåller mycket folk.

HIF:s spelschema

HIF:s inledande nio matcher har varit mot sju lag som slutade på övre halvan av allsvenskan 2018, tillsammans med bortamatcher mot ett kraftigt förbättrat IFK Göteborg och Kalmar FF. Med all respekt för kvaliteten för allsvenskans övriga lag, men nu möter HIF följande lag: AFC borta, Falkenberg hemma, Malmö hemma, Elfsborg borta, Sirius hemma, AIK borta, Örebro hemma och borta, Falkenberg hemma.

Det är väl nu som poängsamlandet kanske kan inledas?